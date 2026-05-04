Patricio Pacífico, operado con éxito en Barcelona

Patricio Pacífico ha sido intervenido con éxito este mediodía en el Hospital de Barcelona tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior. El futbolista se lesionó el pasado 19 de abril en el campo de Olot, en una acción en la que, desde el primer momento, percibió un fuerte dolor en la rodilla afectada. Se trata de una lesión de larga duración que suele requerir alrededor de doce meses de recuperación, aunque su evolución al tratamiento será lo que determine los plazos exactos de su regreso a los terrenos de juego.

Su ausencia supone un golpe muy importante para el filial azulgrana, que ya lo echa en falta y que atraviesa días bastante complicados. A la baja del jugador se suma que el equipo confirmó ayer de forma matemática que no podrá ascender a Primera RFEF, quedándose fuera del playoff. Este escenario abre la puerta a un verano con movimientos, ya que varios futbolistas con ofertas o con edad para dar el salto podrían salir o replantearse su continuidad.

Pese a todo, al Barça le gustaría contar con Pacífico más allá del fin de temporada. El club valora muy positivamente su impacto inmediato desde su llegada en el mercado de invierno y, pese a la lesión, la intención es que continúe en Barcelona y forme parte del proyecto a medio plazo.

El Barça quiere que el jugador permanezca en el club

Pese a que el jugador uruguayo termina la cesión al final de la presente temporada, tanto Barça como Defensor Sporting trabajan en distintas alternativas para que continúe como azulgrana y pueda completar su recuperación bajo el control de los servicios médicos del club. Aunque a día de hoy no hay nada definitivo, una de las idea que tiene el entorno del futbolista y que así lo ha transmitido al club es la de ampliar la cesión por un año más, hasta el verano de 2027.

Aunque el periodo estimado de baja puede variar mucho, en el club creen que el futbolista podría regresar en unos ocho meses, por lo que su vuelta podría producirse a comienzos de 2027. De este modo, dispondría de la segunda mitad del curso para recuperar sensaciones, volver a competir al máximo nivel y reforzar las buenas impresiones que ha dejado hasta ahora, con el objetivo de que el Barça decida si apuesta por su fichaje definitivo. La intención es dejar encarrilada esta situación antes de que finalice la temporada.