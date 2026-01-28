¡Patricio Pacífico, cazado pasando la revisión médica con el Barça!

Están siendo días intensos para la dirección deportiva del Barça, especialmente en el filial azulgrana. El club trabaja sin descanso para lanzarse al mercado y cerrar incorporaciones que ayuden a cumplir el objetivo del ascenso. Uno de los nombres es Patricio Pacífico, central uruguayo con ofertas de equipos importantes, al que el Barça ha sabido adelantarse. Las cámaras de Sport han captado el momento en el que el central pasaba reconocimiento médico. El Barça y el Defensor Sporting Club ya ultiman detalles y la firma está prevista para mañana mismo.

Cesión con opción de compra

La operación se ha cerrado en formato de cesión, aunque el FC Barcelona podrá incorporarle definitivamente si ejecuta la opción de compra de 1,8 millones más variables por el sudamericano. Según información de Fabrizio Romano, esa misma opción de compra puede volverse obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, relacionadas con el número de encuentros que dispute

El defensa de Defensor Sporting puede jugar tanto en el lateral izquierdo, su posición más natural, como en cualquiera de los dos puestos de la pareja de centrales. Gracias a su polivalencia, disputó treinta partidos en la Primera División de Uruguay pese a su poca experiencia debido a ser tan joven.

Más refuerzos para Belletti

Más allá de Patricio Pacífico, Juliano Belletti podrá sumar a la dinámica del Barça Atlètic al delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que llegará procedente de Al Ahly, después de haber sido un nombre muy vinculado al club catalán durante todo el mercado de invierno. El delantero llegará en los próximos días a la Ciudad Condal también en calidad de cedido con opción de compra que puede convertirse en obligatoria si se cumplen ciertas variables. Sumando a Joaquín Delgado, el filial culer podrá contar con más alternativas en la parcela ofensiva, que había quedado muy lastrada por lesiones como la de Víctor Barberá y Sama Nomoko, entre otros.