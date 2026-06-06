Patrice Evra: "En un duelo individual, me habría comido vivo a Lamine Yamal"

Nunca podremos despejar la duda que ha sembrado Patrice Evra, como sí pudimos hacerlo con su compatriota Adrien Rabiot; de momento, ahí queda la frase para la historia del ex defensa internacional francés que militó en el Manchester United, la Juventus o el Mónaco, entre otros equipos entre 1998 y 2018. "Me lo comería vivo...".

A sus 45 años, ya retirado y ejerciendo de comentarista, el ex lateral izquierdo no dudó en lanzar una frase desafiante sobre Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona y de la selección española que es percibido como una de las grandes estrellas del Mundial 2026.

No es que Evra ponga en duda la calidad de Lamine; al contrario, al referirse a él recurre a Leo Messi o Cristiano Ronaldo... para asegurar que en sus buenos tiempos, el argentino y el portugués no podían con él y no querían verle ni en pintura, sobre los terrenos de juego... o eso dijo Patrice en unas declaraciones en la ESPN del Reino Unido, aunque eso sí, con un putno de ironía.

El exdefensa aseguró que en su época de plenitud futbolística, en un duelo cara a cara "yo me lo habría comido vivo". El exjugador del Manchester United reconoce que "Lamine Yamal es un crack en los uno contra uno", pero a pesar de todo, y aunque recurrió a la ironía, el futbolista de origen senegalés fue contundente: "Lo siento, Lamine, me caes muy bien, pero…", sentenció Evra entre risas.

Aunque dejó clara su admiración por el delantero catalán, no dudó en asegurar que de enfrentarse en un terreno de juego lo habría neutralizado, y para reforzar sus palabras recurrió a dos leyendas todavía en activo y con las que se midió en los terrenos de juego. "Pregúntenle a Cristiano Ronaldo, a Messi y a otros jugadores cuando se enfrentaron a mí: no fui un buen amigo en la cancha".

Seguro que Evra era un rival temible; pero teniendo en cuenta que Leo Messi lo derrotó en las finales de la Champions League entre Barça y Manchester United de 2009 (2-0) y 2011 (3-1) con sendas exhibiciones del genio de Rosario, habría que matizar si el bueno de Patrice se comió a Leo o bien el argentino se comió a todos los 'Diablos Rojos'...

En cualquier caso, Evra puede pedir una opinión fiable a su compatriota Adrien Rabiot, quien en la previa de las semifinales de la Eurocopa 2024 entre Francia y España cuestionó al madurez de Lamine Yamal... y el de Rocafonda le respondió marcando un gol estratosférico ante las mismas narices del jugador galo y decidiendo el pase a la final del torneo (2-1) que ganaría la Roja ante Inglaterra (2-1).