Este es el pastizal que pide un niño por el pantalón del debut de Lamine Yamal con el Barça

Lo de Lamine Yamal no tiene ningún tipo de sentido. El futbolista del FC Barcelona es uno de los jugadores más importantes de la plantilla, por no decir el mejor, y todo eso con tan solo 18 años. El de Rocafonda siempre se echa el equipo a sus espaldas y ayer lo volvió a demostrar ante el Athletic Club en San Mamés, anotando un auténtico golazo.

Con tan solo 15 años, 9 meses y 16 días, el futbolista hizo su debut con la camiseta azulgrana ante el Betis el 29 de abril de 2023. El extremo rompió un récord histórico al convertirse en el jugador más joven del club en debutar en LaLiga en el siglo XXI, ingresando al campo en el minuto 88 de ese partido.

El jugador, con el '41' a la espalda, ingresó al campo en sustitución de Gavi y jugó solo siete minutos, incluyendo el tiempo añadido. Sin embargo, fue tiempo suficiente para mostrar su calidad. Estuvo a punto de marcar su primer gol, pero Rui Silva evitó el tanto con una gran intervención.

El 29 de abril de 2023 será recordado como un día histórico por el debut de Yamal en la élite del fútbol. Como suele ocurrir en estos casos, los coleccionistas se apresuran a conseguir objetos relacionados con ese momento, como su camiseta, pantalones o calcetines, con la intención de revenderlos a un precio considerable.

Lamine Yamal celebra la victoria en San Mamés / Archivo

Desde 'DAZN' se han puesto en contacto con el mayor fan del '10' del conjunto azulgrana, quien tiene el pantalón del debut del de Rocafonda con el Barça. Es una familia de Colonia en la que el padre y el hijo venden el pantalón por más de 100.000 euros.

El padre aseguró que "coleccionamos todo de Lamine Yamal". En ese momento, la creadora de contenido Elena Durán cuestionó: "¿Todo?". Y el no dudó en responder: "Desde que tiene 15 años".

El padre sacó el móvil y empezó a ensañar algunos objetos, entre ellos el pantalón: "Estos son los pantalones de su debut. Él los ha llevado, cuando él tenía 15 años... los vendo por 100.000 euros. No por menos".

También, tiene en su poder la primera carta Megacrak, firmada por el '10' del Barça. Por último, señaló: "Lamine va a ser el mejor jugador de la historia".