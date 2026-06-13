El pastizal de Chicago que convenció a Lewandowski para dejar el Barça

Robert Lewandowski ya está en Chicago para firmar por el club de la MLS si no surge ningún contratiempo de última hora. El exblaugrana firmará un contrato bestial por dos temporadas rechazando así la opción de ir a Arabia Saudí. Las cifras dan a entender que Lewandowski ni siquiera atendió la propuesta de renovación del Barça ya que la diferencia económica era abismal.

Según relata 'Prawda Futbolu', Lewandowski firmará por dos temporadas aseguradas con la opción de una tercera, ya que Chicago Fire inaugura su nuevo estadio en el 2028 y querrían tener al polaco aún en el equipo. Y su salario será de 15 millones netos por temporada y cinco más en variables dependiendo del rendimiento deportivo que tenga el delantero en la MLS. Un contrato, incluso, superior al que tenía en su última temporada en el club blaugrana.

El entorno de Lewandowski se quedó impresionado por la determinación de Chicago Fire, ya que le presentaron un plan completo de vida para el y su familia. Así, su esposa dispondrá de un espacio para montar un gimnasio y ya tendrían pactada la residencia y el colegio de los hijos, un tema al que Lewandowski le preocupaba. La propuesta global hizo que el polaco se decantara por Chicago y rechazara las ofertas millonarias de Saudí.

El futbolista ha viajado a Estados Unidos, acompañado de su agente, Pini Zahavi, para negociar los últimos flecos del contrato y se espera que haya acuerdo total en las próximas horas. Chicago Fire se puso en contacto con él ya en el mes de febrero para comenzar la negociación y le convenció para salir del Barça. Lewandowski ha priorizado una liga menor, pero sintiéndose protagonista para seguir al máximo nivel. De hecho, piensa seguir jugando con la selección de Polonia los próximos años.