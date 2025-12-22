El pastel televisivo de los equipos de Primera sufre un recorte

LaLiga dio a conocer este lunes el reparto de los derechos audiovisuales de la temporada 2024/25. Unos ingresos que son fundamentales para el balance económico de los clubes y que se han visto ligeramente reducido respecto al balance del curso anterior. El pastel a repartir es de 1.432 millones de euros, por los 1.498 millones de la campaña 2023/24, entre las entidades de Primera y Segunda División. La competencia deportiva de otros grandes campeonatos como la Premier League, pero también la Bundesliga y la Serie A, parecen hacer mella en la cuota d emercado del fútbol español.

Como es habitual, Barça y Real Madrid son los que se llevan el trozo más suculento de la tarta y en esta ocasión es la entidad blanca la que supera a la blaugrana en cuanto a ingresos por este concepto, a pesar de que se trata de cifras muy similares. El Madrid pasa de 159,55 a 157,52 millones, unos dos millones menos, y el Barcelona reduce sus ingresos en alrededor de seis 'kilos', de 162,49 a 156,45 millones.

Llama la atención que los equipos de Primera División sean los que reciben el impacto de esta disminución en los ingresos por los derechos televisivos pues como colectivo pasan de ingresar 1.351 millones de euros en el curso 2023/24 a 1.292 en la 2024/25.

El reparto de los ingresos por los derechos audiovisuales de LaLiga en Primera División / LALIGA

Como es habitual, el Atlético es el tercer equipo que más dinero ingresa por los derechos audiovisuales y se sitúa a medio camino de los dos 'grandes' de LaLiga y del resto de clubes. Y es más, su bajada de ingresos es más importante pues pasa de 117,89 millones a 108,17, más de nueve millones de pérdidas en ingresos.

Hay cuatro excepciones a la dinámica de reducción de ganancias, todas ellas por méritos deportivos. Se trata del Girona (55,64 millones), que logró clasificarse para la Champions dos cursos atrás y ha visto el rédito de esa campaña excpecional; y de los equipos que ascendieron de Segunda a Primera: Espanyol (43,42 millones), Valladolid (41,53 millones) y Leganés (39,93 millones).

El resto de equipos de Primera han visto mermados sus ingresos y su trozo de la tarta televisiva queda de la sigueinte manera, de más a menos cantidad: Athletic Club (67,50 millones), Sevilla (63,95), Betis (64,67), Real Sociedad (67,80), Mallorca (43,89), Valencia (52,53), Osasuna (48,09), Alavés (43,46), Villarreal (57,81), Celta (45,77), Rayo (42,70), Las Palmas (40,63) y Getafe (45,46).

El sistema de reparto

El criterio que establece LaLiga para que todos los clubes tengan asegurado una cantidad importante es el siguiente: la mitad del dinero se reparte en cantidades iguales entre los veinte equipos de Primera. El 50% restante se partirá en dos porciones, que se distribuyen con criterios diferentes.

La segunda fracción de los ingresos se distribuye en función de los resultados deportivos obtenidos durante las últimas cinco temporadas. La temporada más reciente tiene un valor del 35%; la penúltima, un 20%, y las tres restantes solo un 15%. Cada puesto de la clasificación tiene un valor: el 17% de esa cantidad es para el campeón de Liga (en la temporada 2023/24, el Real Madrid, en la 2024/25, el Barça); mientras que el segundo (Barça) se llevará un 15% y el tercero (Girona), un 13%. El penúltimo apenas ingresa un 0,5% y el último, un 0,25% del total.

La tercera parte del pastel audiovisual se reparte en función de los ingresos que cada club genera por audiencia, ticketing, vending y otros conceptos de marketing que controla LaLiga. Ningún club supera el 20% del total de esta cantidad y el ingreso mínimo es del 2%).

Los ingresos por derechos audiovisuales de LaLiga para los equipos de Segunda División / LALIGA

La parte de la Segunda

Finalmente, la distribución de los derechos audiovisuales para los clubes de Segunda División. En esta ocasión los veintidós equipos se distribuyen 173,30 millones de euros. El mecanismo de blindaje para los recién descendidos hace que sean estos los más beneficiados. El Cádiz recibió 22,62 millones (de ellos, 13,80 en ayudas), el Almería 18,80 (de ellos 10,47 para paliar los efectos del descenso) y el Granada 17,16 millones (9 en compensación). LaLiga también destinó una partida para el sindicatos de los jugadores, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), 6,87 millones y 290.000 euros a Futbolistas ON.