¿Qué pasó entre Raphinha y Ter Stegen? Lo que no se vio del Barça - Betis

El empate entre Barça y Betis en Montjuïc dejó mucho más que dos puntos en el camino para el conjunto blaugrana. La frustración por no aprovechar la oportunidad de distanciarse del Real Madrid en la clasificación se tradujo en tensión en el césped cuando el colegiado anunció el camino de vestuarios cinco segundos antes de acabar el tiempo de descuento y con el conjunto de Flick con un córner a favor que no fue concedido.

Uno de los más afectados por el trato arbitral fue Raphinha, visiblemente enfadado con la actuación del colegiado Gil Manzano y su equipo. El extremo brasileño acabó el partido desatado, y a la salida del terreno de juego protagonizó un momento de tensión cuando se encaró con uno de los asistentes arbitrales. "¡Tú a mí no me mandas callar, no me mandas callar!", exclamó el futbolista del Barça, visiblemente alterado unos instantes antes. "Eres un maleducado", añadió claramente enfadado por el trato de los colegiados hacia el conjunto culé.

La intervención de Ter Stegen

La situación pudo escalar, pero fue contenida por la rápida intervención de Ter Stegen, quien actuó como capitán y trató de calmar los ánimos como ya hicieran segundos antes Flick sobre el césped. Sin embargo, Raphinha, muy caliente por las decisiones arbitrales, se quitó de encima al portero alemán, siguiendo su camino hacia los vestuarios con gesto torcido y palabras al aire.

La escena, captada por las cámaras postpartido y algunos aficionados desde las gradas de Montjuïc, ha sido objeto de interpretaciones malintencionadas en algunos sectores contrarios al Barça, que han intentado sembrar dudas sobre una supuesta confrontación entre ambos jugadores.

Pero las imágenes son claras: no hubo enfrentamiento entre compañeros, sino un calentón lógico dirigido al arbitraje. Ter Stegen, que cada vez esta más cerca de su reaparición, cumplió su rol de líder y evitó que el episodio tuviera consecuencias disciplinarias para su compañero, que podría haberse jugado una sanción con el campeonato todavía por decidirse con ocho jornadas por delante.

Un gesto que demuestra unión en un vestuario vivo… pero no roto como algunos quieren vender. De hecho, como pasa siempre en estas situaciones, con las pulsaciones más calmadas, todo quedó hablado y el equipo ya mira hacia el próximo gran reto: la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Borussia de Dortmund en el Estadi Olímpic.

El choque de Gil Manzano

Más allá de las broncas, el partido también dejó una imagen muy inusual que fue comentada entre risas por Joan Laporta y Joaquín en el palco. Corría el minuto 89 y el Barça buscaba el gol de la victoria con desespero, sabedores los jugadores azulgranas de la importancia de llevarse los tres puntos.

En un intento de sentenciar el partido a la contra, Gavi activó a los suyos en una salida endiablada que, no obstante, no acabó como hubieran deseado todos los barcelonistas en Montjuïc, más bien al contrario.

Gil Manzano, en una acción surrealista para cualquier árbitro profesional, corrió hacia adelante sin apartarse del juego. Llorente, del Betis, que salía al corte de Gavi, impactó con el colegiado, en medio la jugada, y acabó usando al trencillas como objeto para blocar la contra del Barça.

La torpeza arbitral, comentada entre risas en el palco, no hizo tanta gracia sobre el césped, ya que se trataba de una contra de libro que podría haber cambiado el signo final del choque.