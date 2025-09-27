El paso al frente que pedía Flick

En pleno vuelo de vuelta de la gira asiática a Hansi Flick le cayó un jarro de agua fría inesperado. Iñigo Martínez le comunicaba que había recibido una oferta irrechazable de Arabia Saudí y que la iba a aceptar. Una de las piezas importantes en su primer y exitoso año en el Barça abandonaba el barco a pocos días del cierre de mercado. Fue un mazazo, pero el técnico de Heidelberg confiaba ciegamente en los 'soldados' que tenía en nómina para poder paliar tan sensible baja.

Ronald Araujo, Christensen, Pau Cubarsí y un Eric que también contaba para complementar el lateral derecho con Jules Koundé (central reciclado el galo). El ex del Bayern consideraba que tenía ingredientes de sobras para suplir la ausencia del de Ondarroa. En las dos primeras jornadas apostó por el tándem Pau Cubarsí-Araujo, ubicando al de Estanyol en el perfil zurdo a pierna cambiada. De hecho, ha sido la combinación que más ha usado hasta ahora Flick. Hasta en cuatro ocasiones de siete partidos oficiales. Con un rendimiento que ha ido claramente al alza.

LOS DATOS DE RONALD EN EL TARTIERE (EL MEJOR SEGÚN 'SOFASCORE')

Tanto en Newcastle como en Oviedo, las dos últimas ocasiones que han coincidido ambos, su rendimiento ha sido más que notable. Especialmente reseñable el nivel mostrado por un Ronald Araujo que fue de los mejores (o el mejor según 'Sofascore' teniendo en cuenta el Big Data) en el Tartiere. 12 recuperaciones (siete rápidas tras pérdida), cuatro intercepciones, 93% de precisión en el pase, cinco duelos ganados, una asistencia y un gol. Datos de todoterreno puro, puesto que el charrúa ejerció al mismo tiempo de extremo, de '9' y de central.

Araujo y Rashford celebran el segundo gol del Barça / Dani Barbeito

Flick no dudó en alabarlo tras el encuentro: "Es importante que Araujo haya marcado y ha defendido también muy bien. Es uno de los jugadores importantes para nosotros". También añadió que "está mucho mejor que el año pasado". El propio internacional uruguayo lo dejó claro en pretemporada ante los medios. "Estoy muy feliz y creo que todavía no han visto al mejor Ronald".

LOS GALONES DE ERIC

Otro que ha dado un gran paso al frente y ha aceptado de buen grado recibir más galones es Eric Garcia. Ha sido titular en seis de los siete partidos, aporta en ataque y rinde en cualquier posición del terreno de juego: "Sé dónde empiezo el partido pero no sé dónde lo voy a terminar; es algo que ya me dijo el míster". El de Martorell llegó a tener un pie y medio fuera tanto el verano pasado como en invierno, pero Flick le convenció, le aseguró que tendría protagonismo y su situación ha dado un giro de 180º.

La temporada es larga, pero la carta de presentación tanto de Ronald como de Eric invita al optimismo.