Eric García se mostró desconsolado por la eliminación del Barça en las semifinales frente al Inter. El defensa azulgrana lamentó la falta de fortuna en momentos puntuales de los dos encuentros disputados y arremetió contra la actuación de Marciniak por considerar que una vez más el árbitro polaco había castigados con sus decisiones al FC Barcelona.

Eric recordó que Marciniak nunca trae buenos recuerdos para el Barça. "Todos sabemos lo que pasó con este árbitro la última vez. Pero bueno, debemos estar ogullosos por todo lo que hemos hecho", sentenció.

El jugador azulgrana incidió que el equipo sabrá salir adelante tras el duro revés de caer eliminado en las semifinales de la Champions. "No es un consuelo, pero el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. Ellos se han puesto 2-0 en el marcador, pero el carácter de este equipo es increible. No sé que le pasa a este estadio, pero las tres ve3ces que he venido no ha salkida

"No es un consuelo el partido, el futbol ha sido muy curel con nosotros. Ellos se han puesto 2-0, el caracter de este equipo es increible. No se que le pasa a este estadio, pero las tres veces que he venido no ha salido de cara. Por A, por B o por cosas ajenas".

Eric sí admitió que el equipo estaba muy dolido. "El fútbol es así. Con el 2-0 nos hemos venido arriba y hemos sido muy superiores en la segunda parte. Y luego que te metan el empate en el 93' es muy jodido. Esto no nos afectará el domingo en el clásico. Hemos superado las expectativas, somos el Barça y no hay años de transición. El equipo se va reforzado".