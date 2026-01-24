Paso adelante del PSG para fichar a Dro

El PSG ya se ha puesto manos a la obra para cerrar el fichaje de Dro lo antes posible. El club parisino ha dado un paso al frente y su presidente, Nasser Al Khelaifi, ya ha contactado con su homólogo en el Barça, Joan Laporta, para negociar un traspaso sin pago de cláusula de rescisión. Según 'Le Parisien', el club francés desea cerrar el tema cuanto antes ya que Manchester City y Dortmund mantienen el interés y no desean que el futbolista se escape.

Dro comunicó directamente a Hansi Flick su decisión de marcharse del Barça en este mismo mercado de enero. Es una decisión deportiva que ha tomado el jugador ante las ofertas que tenía encima de la mesa con el objetivo de tener más minutos. Y su decisión pasaba también por priorizar la propuesta del PSG por encima de las demás.

En estos días, y ante el cabreo monumental que hay en el Barça, el futbolista ha quedado apartado y se ejercita en solitario a la espera de que se solucione su salida hacia París lo más rápido posible. Y es en este timming cuando el PSG ha decidido dar el paso para solventar el tema de una forma ordenada e intentando acordarlo todo con el Barça.

De hecho, el club blaugrana ya advirtió al entorno de Dro que su salida podría ser de dos formas: o bien sin acuerdo y por la puerta de atrás previo pago de los seis millones de la cláusula o intentar un acuerdo de venta de unos 10 millones de euros para que todo pudiese solventarse más o menos de forma amistosa. El PSG ya ha recogido el guante y esperan poder formalizar los contratos durante la próxima semana.

El Barça deseaba renovar a Dro, un futbolista al que Hansi Flick ha mimado de forma especial, pero todo ha saltado por los aires y ahora el objetivo es sacar el máximo rédito económico posible. Al Khelaifi y Laporta, que mantienen buenas relaciones, deberían pactar esa cifra final para evitar un enfrentamiento y todo indica que se va a conseguir.

La marcha de Dro acercará muchísimo al Barça a la regla del 1-1, ya que al ser un canterano este traspaso cuenta como beneficio neto en las cuentas del club. Ahora solo queda por ver la fórmula pactada entre todas las partes y la cantidad final simulando una operación similar a la que se acabó efectuando con Ousmane Dembélé cuando fue traspasado al PSG.