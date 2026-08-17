Paso adelante de Pedri

El FC Barcelona arrancó este lunes la última semana de preparación de la temporada 2026/27 con una buena noticia. Pedri, que desde su regreso de las vacaciones se había ejercitado al margen como parte de un plan específico elaborado por los preparadores físicos, se unió al grupo y empezó a realizar sus primeros ejercicios junto con sus compañeros. También lo hizo Gavi, el otro futbolista que se perdió el amistoso en Suiza por gestión de cargas.

Después de la contundente victoria contra el FC Basilea (2-5), el equipo de Hansi Flick empezó a preparar el Gamper de este miércoles contra el Al-Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou y, sobre todo, el debut en Liga del próximo domingo contra el Elche en el Martínez Valero. El técnico alemán tuvo a su disposición a todos los jugadores disponibles del primer equipo, por lo que la plantilla empezó a preparar los próximos compromisos con el grupo al completo. La sesión sirvió también para asimilar la carga física después del partido disputado en el Sankt Jakob-Park.

Tanto con Pedri como con Gavi el cuerpo técnico de Flick actuará con total precaución. El estado físico de ambos no es preocupante en ningún caso, pero a escasos días del inicio oficial no se va a correr ningún riesgo con nadie. La prioridad es que adquieran su mejor estado físico para ser importantes a lo largo de toda la temporada.

La sesión también contó con la presencia de varios futbolistas de la cantera. Siete jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil siguen trabajando con el primer equipo: Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara, Orian Goren, Jordi Pesquer, Hamza Abdelkarim y Eder Aller. No se ejercitó sobre el césped un Xavi Espart que no ha tenido vacaciones este verano y pudo tener algo de 'respiro'.

Después de abrir la semana con esta sesión matinal, el Barça volverá a ejercitarse este martes 18 de agosto. La semana tendrá su primer punto álgido el miércoles, cuando los azulgranas disputarán el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly, a las 20.00 horas, en el que será la última gran prueba antes del inicio de la competición oficial el domingo a las 21.30 horas en el campo del Elche.