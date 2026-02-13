Paso adelante de Patricio Pacífico y nueva lesión en el Barça Atlètic

Solo Joaquín Delgado está jugando con el Barça Atlètic de los cuatro fichajes con los que se reforzó el filial azulgrana en este mercado invernal. Como hemos ido detallando en SPORT, el resto tendrá que esperar. Hamza Abdelkarim sigue a la espera de solucionar todos los trámites burocráticos, un proceso que lleva tiempo, y el único disponible, Juwensley Onstein, necesita tener el ritmo necesario debido a que no juega desde el abril. El cuarto caso es el de Patricio Pacífico, que se recupera unas molestias físicas en el adductor. En este sentido, comienzan a haber buenas noticias.

El club azulgrana informó este viernes a través de sus redes sociales que el central charrúa ya ha empezado a hacer trabajo parcial con el grupo, factor que le acerca a su esperado debut. En el caso de Pacífico, no hay problemas de papeleo porque cuenta, además de la uruguaya, con la nacionalidad italiana. El doble pasaporte facilita mucho las cosas y solo se está pendiente de la recuperación de sus problemas físicos, así como de la adaptación al sistema de juego del FC Barcelona.

Patricio Pacífico, con varios compañeros del filial este viernes / FCB

Avances progresivos

En todo caso, son buenas noticias que Patricio Pacífico esté ya trabajando con sus nuevos compañeros, aunque sea de momento solo de forma parcial. Un primer paso, importante, al que le seguirá cuando el defensa uruguayo se integre al grupo de forma definitiva, lo que se espera que suceda en los próximos días.

En cuanto a la adaptación del futbolista, también se está avanzando. Juliano Belletti le está inculcando la manera de jugar del Barça, que da mucha importancia a la salida limpia del balón desde la defensa, así como a la capacidad estar siempre atentos a las transiciones del rival y ser capaz de recuperar muchos metros en carrera. Aspectos que no son fáciles de asimilar, y más cuando todavía no se está en las mejores condiciones físicas, lo que requiere su tiempo.

Lesión de Joan Anaya

La mala noticia es una nueva lesión en el Barça Atlètic, la de Joan Anaya. La cuenta del filial informó que el lateral diestro sufre una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. El tiempo previsto de recuperación se estima en unas ocho semanas, es decir, aproximadamente dos meses.