Paso adelante de Lamine Yamal para acallar críticas

La victoria del FC Barcelona frente al Deportivo Alavés llevó la firma de Lamine Yamal: el delantero anotó el 1-1 poco después de que los vitorianos abriesen la lata en la primera jugada levantando el ánimo del equipo y de la afición. Cuando los visitantes más apretaron, en el tramo final, suyo fue el pase para que Dani Olmo completase su doblete y sentenciase el encuentro con el 3-1 definitivo.

Un gol y una asistencia más para el casillero del de Rocafonda que le permiten situarse como líder de la plantilla blaugrana con un mayor número de participaciones directas de cara a puerta: 16. Supera, de esta manera, a Marcus Rashford, que era el primero en esta particular clasificación antes del encuentro contra el Alavés (15). Por detrás, encontramos a Fermín López (11), Ferran Torres (10) y Lewandowski (9). Sin olvidar que se ha perdido cinco duelos por los problemas de pubalgia.

Por parte del '10' del Barça, nuestro protagonista en estas líneas, son siete las dianas que ha celebrado en los 14 partidos que ha disputado hasta el momento: dos en Champions (Olympiacos y Brujas) y cinco en LaLiga (Mallorca, Rayo Vallecano, Elche, Celta de Vigo y Alavés). Completa sus registros con nueve asistencias: una en Europa (Brujas) y ocho en la competición doméstica (dos contra el Levante y el Athletic, Mallorca, Real Sociedad, Girona y Alavés).

Mejores números

Si comparamos los registros de Lamine Yamal de esta temporada con los que llevaba el curso pasado con el mismo número de partidos (14), vemos un claro paso adelante del futbolista catalán. En la campaña 2024/25, el delantero tuvo 13 participaciones directas de cara a puerta: seis goles (doblete contra el Girona, Mónaco, Athletic, Osasuna y Real Madrid) y siete asistencias (dos frente al Valladolid, Young Boys, Valencia, Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla).

A diferencia de la presente temporada, en la que es el líder ofensivo del equipo, en el primer año de Hansi Flick como técnico culer ocupaba la tercera posición en este ránking, por detrás de dos auténticas bestias: Lewandowski y Raphinha, ambos con 19.