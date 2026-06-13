El paso adelante de Gavi y Marc Bernal que más espera Hansi Flick

Mientras Bernardo Silva se evapora y seguro aparecerán nuevos nombres para el centro del campo, dos futbolistas están ante la gran oportunidad la próxima temporada, la 2026/2027, de consolidarse en el FC Barcelona después de dos años difíciles pero unos últimos meses esperanzadores. A Gavi le ha dado para ir merecidamente al Mundial con España y Marc Bernal se ha quedado cerca, pues incluso estuvo en el grupo de refuerzo y debutó con la absoluta en el amistoso de Riazor frente a Irak (1-1). Pero ya toca que ambos puedan comenzar de cero una campaña y demostrar sus cualidades. Tienen que ser fundamentales en el centro del campo que cocina Hansi Flick. Entre otras cosas, porque ambos son de la absoluta confianza del técnico alemán.

Gavi se emociona al revivir el momento en que supo que iba al Mundial / RFEF

Gavi vuelve a ser Gavi

Gavi vuelve a ser el Gavi que irrumpió en el primer equipo del FC Barcelona a finales de agosto de 2021, con 17 años recién cumplidos, y creó sensación por sus condiciones tanto técnicas como físicas, y su compromiso con la camiseta azulgrana. Les lesiones han sido su gran hándicap, pero a mitades de este mes de marzo regresó tras pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia en la rodilla y poco a poco ha ido recuperando la confianza. Y la titularidad. En partidos importantes como la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid. Sobre todo en la base, pero también arrancando en un par de partidos en el extremo izquierdo. Su versatilidad es otro punto a favor.

Gavi regresó a la selección española siendo titular ante Irak / RFEF

Tener oportunidades y completar un buen Mundial puede ser importante para Gavi en clave azulgrana, pero no imprescindible, pues Hansi Flick le conoce a la perfección y sabe todo lo que le puede dar. Con la Roja lo tiene difícil, pues Rodri, Pedri y Fabián apuntan a ser los titulares de Luis de La Fuente.

Bernal podrá arrancar con fuerza

Marc Bernal, mientras, está de vacaciones cogiendo fuerzas para lo que se viene. En su caso, el de Berga solo no ha estado en disposición de Flick las tres primeras jornadas de Liga, en la recta final de la recuperación de la larga lesión de rodilla sufrida, y en cinco partidos del tramo final de la temporada por un esguince de tobillo. Pero sí es verdad que el entrenador germano ha ido con sumo cuidado en el regreso del centrocampista, con el que también tiene un muy buen feeling.

Cuando ha podido jugar y soltarse, ha demostrado que, a sus 19 años y un barcelonismo que le viene de cuna, debe ser protagonista en el centro del campo azulgrana por mucho tiempo. A su privilegiado físico con sus 1,93 metros de altura y cualidad técnica, le ha añadido el canterano azulgrana mucha llegada y gol (5 esta campaña) recordando sus tiempos en las categorías inferiores.

Bernal podrá comenzar la pretemporada al no haber ido al Mundial y seguro que le irá muy bien para arrancar a tope. Gavi, por su parte, se reincorporará en función de lo lejos que pueda llegar España en el campeonato. No vendrá Bernardo Silva. Pero sí estarán dos centrocampistas muy culés con ganas de reivindicarse.