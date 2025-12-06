Paso adelante en el fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barça

El Barça espera formalizar la llegada del talentoso delantero egipcio Hamza Abdelkarim antes de finalizar el año. El club blaugrana confía en cerrar la operación de cesión con opción de compra para incorporarle al filial en los primeros días de enero y paliar así la falta de delanteros en el Barça Atlètic. Las negociaciones avanzan y la clave estaría en la determinación del futbolista por vestir la camiseta blaugrana, convencido de que puede triunfar en el fútbol europeo. El Barça se ha avanzado a clubs como el Bayern de Munich o el Milán por el '9' egipcio.

El club blaugrana dio el OK al fichaje tras seguirlo en el último Mundial sub'17 celebrado en Qatar. Los ojeadores del club quedaron impresionados por la capacidad goleadora del futbolista e iniciaron los contactos teniendo en cuenta de que había muchos equipos interesados en firmarle. Hamza Abdelkarim paró todo cuando el Barça entró en escena y en las últimas horas su padre ha pedido al Al Ahly que le deje salir, según informan varios medios de comunicación egipcios.

El Al Ahly se decanta por dejarle ir al Barça en calidad de cedido, pero quiere una buena contraprestación económica y algún porcentaje de futuro en el caso de que el Barça acabe fichando al futbolista a partir del mes de junio. Desea una cantidad fija y unos variables por si sube al primer equipo en una operación similar a la de Pedri cuando fichó procedente de la UD Las Palmas. En estos momentos se está hablando de este tipo de cifras para intentar que todo encaje.

Hamza Abdelkarim es un delantero puro, un rematador nato que juega muy bien de espaldas a portería y que combina con facilidad con sus compañeros. Tiene un gran disparo y su perfil encaja en el juego blaugrana. El Barça le habría prometido ir a la pretemporada con el primer equipo durante el próximo verano si acaba fichando, algo que había convencido absolutamente al futbolista y su entorno para fichar.