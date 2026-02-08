La 'pasión turca' que rechazó Marc Bernal

Marc Bernal se ha convertido en uno de los futbolistas de moda en el FC Barcelona. Su progresión en las últimas semanas le avalan. Una evolución constante que le ha permitido pasar de ser un jugador acostumbrado a disputar los minutos finales del partido de turno -a veces ni tan siquiera llegaba a saltar al terreno de juego- a convertirse en una pieza cada vez más cotizada para Hansi Flick.

El salto cualitativo de Marc ha sido brutal. Sin embargo, el camino recorrido hasta anotar su golazo frente al Mallorca -el estreno con la primera plantilla azulgrana- no ha sido nada fácil. Dejando a un lado la maldita lesión de la pasada temporada, alcanzar el punto de forma exhibido en los últimos encuentros ha sido una verdadera carrera de obstáculos.

Y como todo periplo irregular, las dudas también han asaltado a Marc. Las dificultades para recuperar la confianza de Flick en momentos puntuales y el acoso del mercado, siempre ávido de pescar en la plantilla azulgrana, han provocado situaciones delicadas como la vivida justo al final del presente mercado.

Marc Bernal no se toca

Desde mediados del mes de enero, el joven centrocampista de Berga se vio envuelto en una serie de rumores que le implicaban en todo tipo de operaciones de posibles cesiones. Siempre que se cuestionó a Marc la respuesta fue la misma. "Quiero quedarme, mi sueño es triunfar en el Barça, el club de mi vida". Una frase tan tópica como sincera en su caso.

Pero los deseos de Marc contrastaban con su escasa presencia en el primer equipo. Un dato que justo en esas fechas empezaba a variar. Desde SPORT, adelantábamos el interés del Ajax por cerrar una cesión. Días de ajetreo donde se hablaba de Girona, clubes de Italia, Alemania o Inglaterra, entre otras propuestas. Todas ellas fueron rechazadas: Deco, pese a algún titubeo, no abrió la puerta y, sobre todo, el propio jugador decidió armarse de paciencia y seguir confiando en su propia mejoría.

Locura turca

Todo iba según lo previsto hasta que el Galatasaray volvió a llamar a la puerta. Y no era la primera vez. Durante las últimas semanas, los contactos entre el Barça y el club turco habían sido regulares, aunque el nombre que estaba sobre la mesa era el de Ter Stegen. Pero había más, el técnico Okan Buruk quería apuntalar el centro del campo con una apuesta joven: Marc Bernal.

Fuentes próximas al Galatasaray han confirmado que fue el propio presidente, Dursun Ozbek, quien autorizó a negociar incluso un traspaso por Marc Bernal. Desde Turquía apuntan a una oferta de 30 millones de euros con una ficha que incluso llegaba a triplicar la actual ficha del jugador.

Una auténtica locura que llegó en las horas finales del mercado. Una operación in extremis con un Galatasaray desbocado y que ha sido uno de los grandes motores del mercado futbolístico desde el pasado verano. La superoferta turca no fue a más.

Marc ganaba peso en el equipo a medida que el calendario brindaba oportunidades. Flick fue más generoso en sus rotaciones y el resultado está ahí.