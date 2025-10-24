La pasión culer de Ed Sheeran

Ed Sheeran será el séptimo cantante en aparecer en una equipación del FC Barcelona tras Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott.

En 2022 el Barça llegaba a un acuerdo con la empresa de servicios multimedia Spotify y, ingresos aparte, una de las principales novedades era que aparecerían mensajes relacionados con cantantes en la camiseta azulgrana. Ahora, tres años más tarde, es el turno de Ed Sheeran, cantante de 34 años, que verá como su disco 'Play' es promocionado en el mejor partido del mundo, el Clásico.

Aficionado desde niño

Lo que sorprende también a los seguidores blaugranas es el nivel al que se involucran con el club los artistas promocionados, pues por todos es recordada la imagen, por ejemplo, de un eufórico Travis Scott en la victoria en Montjuic frente al Real Madrid de la pasada temporada. Sin embargo, en el caso de Ed Sheeran parece ser que su afición le venía desde pequeño, pues hoy el cantante ha publicado en sus redes sociales, junto a Spotify y el Barça, unas imágenes en las que se le puede ver con la primera equipación en 1999, cuando tenía ocho años.

El artista explica en su Instagram que la camiseta de la imagen la consiguió en la boda de sus primos, mientras que publica una segunda fotografía, tomada recientemente, en la cual se puede apreciar que su amor por el club de la Ciudad Condal permanece intacto.

Seguidor del Ipswich Town

No obstante, pese a su vinculación con el FC Barcelona y reciente colaboración de cara al partido ante el Real Madrid, el inglés también es un fanático confeso de un club de su nación: el Ipswich Town.

Más allá de seguir sus partidos, el creador de canciones como 'Shape of You', 'Perfect' y 'Bad Habits' entre muchas otras canciones, es accionista del club (le pertenece un 1,4% desde 2024) e, incluso, aparece como jugador inscrito de manera simbólica con el dorsal 17, acto permitido en la EFL Championship, segunda división de Inglaterra.

Canción con Shakira

El inglés también ha sido noticia a nivel mundial en los últimos días por su colaboración con Shakira en el lanzamiento de la nueva versión de la icónica canción de la colombiana 'Hips Don't Lie'.

En esta nueva versión también participa el compositor colombiano de afro beats y urbano Beéle, en una iniciativa conocida como 'Spotify Anniversaries', que celebra las tres décadas de carrera de Shakira.