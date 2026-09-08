La pasión culé que heredó Pedri de su abuelo: "El día del Tenerife-Real Madrid de 1992 fue el mejor día de su vida"

"Nunca ha habido un aficionado al fútbol más loco que mi abuelo, te lo juro." Con esta frase, Pedri abre un relato que es mucho más que una memoria familiar: es la historia de cómo el fútbol se convirtió en una forma de vida en la casa González López.

Su abuelo, dueño de la Tasca Fernando, la mayor peña del Barça en las Canarias, marcó para siempre el camino del niño que corría entre mesas, bajaba a la "sala VIP" para jugar contra la pared y soñaba con ganar el Mundial y la Champions antes incluso de saber atarse los cordones.

La Tasca era un templo. "Era un restaurante de tapas de los de toda la vida, con el techo de madera, las sillas de madera, la barra de madera, todo de madera", recuerda Pedri. En las paredes, fotos familiares y de jugadores del Barça. En el ambiente, una devoción absoluta por el club. Y en el corazón del negocio, un hombre que llevaba su pasión al extremo: "Si le hablabas del Real Madrid, te respondía directamente: 'No. Moriré sin poner el pie en esa ciudad'".

No era una frase hecha. Un día, tras un viaje al Camp Nou, el avión hizo escala en Madrid. Todos bajaron. Menos él. "De ninguna de las maneras. Eso da mala suerte para un culé. A mí llévenme a Tenerife", dijo a la azafata. Solo aceptó abandonar el avión en silla de ruedas, porque así "no contaba".

El día que Tenerife cambió la historia

La figura del abuelo se engrandece en un episodio que todos los culés conocen: la última jornada de la Liga 1991-92. El Real Madrid necesitaba un punto. El Barça, un milagro. Y el milagro ocurrió.

"1-2. OK. Vamos. 2-2. Dios mío. Vamos, vamos, vamos!!! ¡¡¡3-2 para el Tenerife!!!"

Pedri cuenta que su abuelo, con 60 años, cruzó corriendo todo el estadio para celebrar delante de sus amigos madridistas. "Creo que no había corrido así en 30 años." Fue uno de los mejores días de su vida.

Un sueño que pasa de generación en generación

El abuelo falleció cuando Pedri era pequeño, pero dejó una herencia emocional que marcó a toda la familia. "Todavía tenemos su corbata del Barça y su restaurante. Y lo más importante que nos transmitió fue su pasión por el fútbol."

Esa pasión convivía con el carácter canario: calma, creatividad, ritmo propio. "El jugador canario tiene un ritmo especial en el campo. Tenemos una forma de divertirnos y de no sentir la presión."

Su padre, que renunció a su sueño de ser portero para llevar el restaurante, acompañaba a Pedri a los entrenos después de trabajar toda la noche. Siempre con una filosofía particular: "Relájate, los buenos jugadores siempre llegan tarde." "¡Pero yo no soy Ronaldinho, papá!", protestaba el niño.

El rechazo del Madrid y la llamada que cambió su vida

A los 13 años, el Real Madrid llamó para una prueba. Pedri lo intentó. Pero no funcionó. "Después de una semana me enviaron de vuelta a casa. Simplemente no tenía que ser." Fue una cura de humildad. Y también una broma familiar: "No te preocupes, tu abuelo nunca hubiera permitido que jugaras en el Madrid."

Todo cambió cuando su padre le dijo: "Hay unos cuantos equipos interesados en ti." "Vale… Dime qué equipos son." "Barça." "¿Qué?" "Sí, de verdad, el Barça." "Vale, pues ya está. Vamos."

El primer día en el Barça: Messi en la puerta

Pedri llegó a la Ciutat Esportiva en taxi, vestido ya con la ropa de entrenamiento por las restricciones del COVID. "Hola, me llamo Pedri. Vengo a entrenar", dijo al guardia. Y al abrir la puerta…

"Es Leo. Está delante de mí. De verdad."

Pedri con Messi / Archivo

Messi le sonrió, le dijo que se relajara y lo acompañó al vestuario. Durante días, él y Trincão se quedaban en el gimnasio fingiendo estiramientos para no entrar entre leyendas como Busquets, Piqué o Jordi Alba. Hasta que Leo les dijo: "Eh, ¿qué hacéis aquí? Venid dentro con nosotros."

Koeman le comunicó que se quedaba en el primer equipo. Pedri llamó a sus padres y lloraron juntos. Su padre le recordó el trato de la infancia: "Tienes que conseguir ser futbolista para que yo pueda ser tu asistente personal." Pedri respondió: "Papá, vas a tener que asegurarte de que no me olvido las medias del Barça, ¿eh? No puedo olvidármelas en la Champions."

La celebración que nació en la Tasca Fernando

Cuando empezó a marcar en el Camp Nou, no sabía qué hacer con las manos.

Su familia le dijo: "De verdad necesitas una celebración mejor. Haces el ridículo." La inspiración estaba en las paredes del restaurante: las gafas tintadas de su abuelo, "de la vieja escuela, como una estrella de cine". "Cuando me veáis marcar, no son unos prismáticos. En realidad, me estoy poniendo las gafas de mi abuelo."

El Mundial y el orgullo de una familia

"Suena surrealista decirlo, pero somos campeones del mundo." Pedri recuerda sacar a su padre al césped después de la final y tirarle un penalti. "No sé cómo expresarlo con palabras." "Ahora puede decir: 'Mi hijo ha ganado el Mundial'."

La rua en Madrid, dos millones de personas, un país unido. "Ese día hasta mi abuelo habría roto su propia regla y habría venido a Madrid a celebrarlo con nosotros."

Pedri imagina a su abuelo y sus amigos, copa de vino en mano, hablando de fútbol: "¿Oye, ¿creéis que podemos repetir dentro de cuatro años?" "¡Tenemos el mejor centro del campo del mundo!" "¿Quién nos va a parar?"

Y cierra con una frase que resume todo su legado:"Abuelo, gracias por dejarme este amor por el fútbol en la sangre. Puede que ya no estés aquí, pero sigues formando parte de mi vida."