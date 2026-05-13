El Barça se despide de los 100 puntos: Pasillo, resaca y agonía en Mendizorroza

El fútbol depara situaciones insospechadas. Un equipo puede jugarse una temporada entera contra otro que no se juega nada. Incluso puede acabar decidiendo el otro extremo de la tabla, con el futuro de su máximo rival de la ciudad en juego.

Le ocurrió al Barça ante un Alavés al borde de un ataque de nervios por el temido descenso. La tensión del conjunto vitoriano contrastó con la ligereza de un Barça liberado —ya campeón y con ocho cambios en el once— que terminó sucumbiendo por la mínima en Mendizorroza.

Un Barça prometedor

Del clásico solo repitieron Cubarsí, Rashford y Olmo, y Flick incluso se atrevió con el debutante Álvaro Cortés, que se hizo fuerte ante el reto.

Una alineación experimental, pero un Barça reconocible, que salió enchufado y dispuesto a dignificar su papel en LaLiga en las últimas jornadas.

El juego nacía en los pies de Bernal y Olmo, pero el Barça se afilaba a través de Rashford, empeñado en reivindicarse en pleno debate sobre su futuro.

En sus mejores días se sienta a la mesa de los mejores del mundo. En los menos inspirados, nadie se atrevería a invertir 30 millones en él. Y en ese territorio intermedio, en esa eterna expectativa, sigue instalado un Rashford al que se le reclama consistencia desde hace años.

En Mendizorroza no tardó en intimidar al Alavés con esa mezcla de velocidad y explosividad que lo convierten en un tren de alta velocidad. Suya fue una de las primeras ocasiones del partido, aunque el disparo se le marchó fuera tras un centro de Roony.

El sueco empezó el encuentro afinado e incluso estuvo cerca de marcar con un disparo cruzado, pero se fue diluyendo con los minutos. Ni rastro del delantero con la confianza suficiente como para intentar una elástica en el inicio de temporada.

El Alavés reacciona

Al arranque prometedor del Barça le siguió un ataque de orgullo del Alavés. El conjunto de Sánchez Flores ganó colmillo en cada ataque y encontró un filón en la banda de Koundé.

El francés sigue transmitiendo una preocupante sensación de apatía en los duelos. Esta vez fue Rebbach quien castigó su costado, ante la incapacidad de Koundé para incomodar los centros del argelino.

Rebbach puso en aprietos a Tek con varios disparos de mucho peligro. También Tenaglia rozó el gol con una llegada clarísima, pero el tanto no llegó hasta el último instante de la primera mitad.

Un mal despeje de Rashford acabó rebotando en la cabeza de Antonio Blanco y Diabaté definió después, imposible para Szczesny.

“La afición ha metido el gol”, dijo Ángel Pérez al descanso, todavía con la fiebre desatada en las gradas.

La falta de estímulos

El Barça fue perdiendo impulso con el paso de los minutos, como si la predisposición inicial se fuera apagando ante la falta de estímulos.

La falta de cuchillo del Barça no afectó al debutante. Ante la intensidad del Alavés, Cortés respondió ganando duelos y demostrando que tiene un físico preparado para la élite.

En la segunda mitad, el Alavés apenas amenazó la portería de Tek, pero el Barça no encontró la contundencia de sus mejores días en la otra área. Ni Lewandowski ni Olmo lograron concretar sus ocasiones.

El partido empezó con el pasillo del Alavés, pero el Barça no puso la alfombra roja. Compitió, pero se quedó sin marcar 57 partidos después y se despide de LaLiga de los 100 puntos.

El conjunto de Flick compareció en Mendizorroza, pero el alma se la dejó el Alavés para gritar que es de Primera.