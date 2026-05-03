El pasillo lo pone el Barça

Estaba todo tan decidido, desde incluso antes de que se iniciara la Liga para quienes creen en el destino, que era solo cuestión de tiempo que el Barça dijera basta, que hasta aquí, que solo un equipo es campeón porque lo merecía, lo ha merecido y lo merece. Este tipo de partidos, el que se jugó entre Osasuna y los de Flick en El Sadar, es tan solo un tan aburrido como emocionante epílogo de lo que ya estaba redactado desde que el fútbol se decide a partir de quién juega mejor si las normas son las correctas. Esas son las premisas, alabado sea elseñor, es decir, Johan Cruyff.

Hansi Flick, feliz entrenador del Futbol Club Barcelona / Dani Barbeito / SPO

El Barça es al fútbol lo que el agua es a la vida; sin el Barça no existiría el fútbol. Punto. Y ya está. ¡Y es así! Después pueden venir a intentar convencernos de que existen otras formas de ganar, de competir, de intentar estar sobre el césped. Y cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero existen verdades irrebatibles y no existe ninguna tan definitiva como la que dice que el Barça dignifica y convierte en arte todo aquello que este deporte empezó a ser en sus inicios.

Lewandowski celebra su gol contra Osasuna / Europa Press

Escuchar cómo canta ‘Els Segadors’ la afición blaugrana desplazada a Pamplona es poesía porque el Barça, le pese a quien le pese, fue, es y será siempre ‘més que un club’. Por esos sus victorias tienen poso, van más allá de lo que dicen las matemáticas y las frías tablas estadísticas. Cada vez que el Barça gana no solo gana el Barça, lo hace una forma de entender el fútbol.

Ferran Torres marcó a Osasuna en El Sadar / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dicen que ahora depende de lo que ocurra en Cornellà. Y eso es no entender nada porque lo que hagan Espanyol y Real Madrid no tiene nada que ver con el Barça, un club que compite diez peldaños por encima de sus vecinos metropolitanos y más o menos los mismos que cuando quienes juegan son los blancos.

Gavi llegó a tiempo para unirse a Pedri y celebrar el título de Liga / AFP7 vía Europa Press

Que sí, que son tres Ligas de las últimas cuatro, que es un dominio tan bestia, tan abrumador, que todo el ruido que generan los canales de propaganda madridista acaban cayendo en el más absoluto de los ridículos. Mientras en la meseta se enfadan como lo hacen los payasos del circo, frunciendo en una semiluna que mira hacia abajo los labios, en la capital del fútbol, Barcelona, sonríen al ritmo que marca un alemán que llegó en paracaídas y que se ha convertido ya en uno de los grandes referentes en la historia del Barça. La felicidad es ver a alguien nacido en Heidelberg, y que llegó hace nada, abrazar una realidad que, una vez aquí, supo que ya era suya desde el día que se echó en manos de la ideología construida por Cruyff. Cerrar el círculo es eso, solo eso.