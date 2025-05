Pasillo del Athletic al Barça... con monumental pitada de San Mamés

Episodio polémico en los minutos previos al inicio del Athletic Club - FC Barcelona correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports. El equipo de Ernesto Valverde reconoció el mérito del club blaugrana, campeón de la competición doméstica, y realizó el pasillo a los futbolistas culers en el momento de saltar al césped de San Mamés.

Los aficionados vascos no aprobaron el gesto deportivo de sus jugadores y reaccionaron al pasillo con una monumental pitada mientras el Barça ingresaba en el terreno de juego. El 'fair play' del Athletic Club no generó consenso en una grada que no dudó en expresar su malestar.

Los jugadores del Barça no solo se aislaron de los pitos, sino que después de ser homenajeados como campeones realizaron un pasillo a Óscar de Marcos. El capitán de los 'leones' colgará las botas este verano después de 16 años con el club de su vida.