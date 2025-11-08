"Lo pasé mal en el Barça, me lo tomé como algo muy personal, tendría que haber disfrutado más"

Albert Sánchez ha iniciado esta temporada una nueva etapa en su carrera profesional. Después de cuatro temporadas en la cantera del Barça en la que ejerció de segundo técnico y también como primer entrenador del filial, Sánchez está logrando buenos resultados en la Ligue 2 con el Dunkerque galo.

En el espacio ADN Masia de SPORT hemos dialogado con una persona que sufrió el desgaste de los malos resultados de la temporada pasada. Albert Sánchez nos explica como vivió su etapa en el banquillo del Johan y su nuevo reto en tierras francesas.

Pregunta: El Dunkerque ha sumado tres victorias consecutivas en los últimos partidos. ¿Estáis en vuestro mejor momento?

Respuesta: "Estamos en una dinámica positiva en la que hemos ganado a equipos de la zona alta y vamos séptimos. El proceso aquí no era sencillo para mí ya que las ideas a trasladar a los futbolistas no las han vivido desde que eran pequeñitos como me sucedía en el Barça. Aquí el proceso en este sentido es más lento pero estoy contento con la evolución del equipo. Hemos intentado implementar esta identidad y estoy contento de ser el segundo equipo más goleador de la categoría. Somos el segundo equipo Estamos jugando en una categoría con equipos históricos como el Saint Etienne, Montpellier o Stade de Reims. La verdad es que me ha sorprendido agradablemente el nivel de la ligue 2. La segunda francesa es una categoría de mucho nivel"

Gessime Yassine es un jugador de calle. Un futbolista muy habilidoso y creativo con facilidad para el regate Albert Sánchez — Entrenador Dunkerque

Pregunta: En el Dunkerque cuentas con un campeón del mundo Sub-20. ¿Qué tal es Gessime Yassine?

R: "Estamos hablando de un jugador muy joven de gran futuro. Lo curioso es que es un futbolista que no se ha formado en la cantera de ningún club importante de Francia. Nuestro club lo captó hace dos o tres años de Marsella y estaba en un equipo de un barrio de Marsella. Es un jugador con unas cualidades técnicas increíbles, una gran zurda y mucha calidad para encarar y regatear"

Albert Sánchez es feliz en Francia / USL Dunkerque

Pregunta: ¿Lo ves con nivel Barça?

R: "No sé si nivel Barça pero que se lo llevará algún gran club es seguro. Nuestra política es apostar por jugadores jóvenes y luego realizar algún traspaso importante y Yassine es un futbolista con un gran potencial. Hizo un mundial muy bueno y con nosotros está rindiendo muy bien. Lo vería preparado para ir a un filial de un gran club "

P: Ha pasado ya un tiempo. ¿Qué reflexión haces de tu paso por el Barça Atlètic?

R: "Se dio como se dio. La verdad es que lo pasé mal. Se dieron muchas circunstancias de lesiones y casos como el de Unai Hernández y Pau Prim y la verdad es que estaba tan responsabilizado de entrenar al filial del Barça que me lo tomé de manera demasiado personal. Lo pasé mal por los jugadores, por el club y por mí. Cuando llegaba a casa me decía Albert esto tiene que ir bien y si los resultados no acompañaban me lo tomaba muy en serio. Es la oportunidad de mi vida y creía que no podía fallar. y esto me generaba mucha frustración. Al ser tan culé y verlo como una gran oportunidad no me perdonaba que los resultados no llegaran. Al final esto es un trabajo y no te tiene que afectar a la vida personal pero si tengo que hacerme alguna autocrítica sería esta. Creo que lo tendría que haber disfrutado más y no sufrirlo tanto. Pasan los días y no te das cuenta de lo que es entrenar aquí como si que hice cuando era el segundo de Rafa Márquez"

"Fue un privilegio y un gran honor entrenar al Barça. Es bonito ver ahora a jugadores que tuve en la cantera estar en el primer equipo blaugrana" Albert Sánchez — Entrenador Dunkerque

P: ¿Hubieras cambiado algo de tu etapa como entrenador del filial?

R:"En el fútbol a toro pasado es fácil ver lo que se hizo mal. Esto también forma parte de la mejora de un profesional. Ahora con el tiempo es evidente que sí pero las circunstancias se dan como se dan. Quizá hubiera cambiado algo de la planificación de la temporada o reforzarnos cuando perdimos a Unai y pasó lo de Pau Prim. En cualquier caso son cosas que a veces no dependen de uno mismo y ahora es fácil analizar lo que funcionó o no. Lo que sí que me gustaría dejar claro es que para mí fue un auténtico súperlujo y un sueño haber entrenado al Barça Atlètic. A un culé como yo le hubieran dicho esto hace 10 años y no me lo habría creído?

Albert Sánchez está implementando el modelo Barça en Francia / USL Dunkerque

P: ¿Como ves a Belletti en el Barça Atlètic?

R "Juliano lo conozco bien y lo que valoro mucho de él siendo el jugador que fue con todo su currículum tuviera la humildad de empezar como auxiliar del Juvenil a y del filial y luego coger el Juvenil A. él quería aprender y es una muy buena persona y humilde. Es un gran gestor porque sabe gestionar los egos del vestuario y su experiencia como jugador y su carácter le ayudan. También sabe poner en valor el trabajo del staff y esto es importante. Belletti es un súpercrack a nivel de gestión."

"Belletti es un gran gestor. Tuvo la humildad de empezar de segundo del Juvenil A y su experiencia y carácter le ayuda para saber tratar a los jugadores" Albert Sánchez — Entrenador Dunkerque

P: ¿Como ves a los jugadores que estuvieron contigo en el Juvenil A y Barça Atlètic y ahora forman parte del primer equipo?

R: "Es de lo que más orgullo me da ver el primer equipo y ver tantos jugadores que han estado conmigo. A Lamine Yamal lo pude tener poco tiempo pero ya se le veía que era un jugador diferente. Recuerdo en la época con Márquez que nos sorprendió mucho la dupla Pau Cubarsí-Marc Bernal. Vinieron con nosotros en la pretemporada saltando de su etapa cadete y venían del Juvenil B. Nos sorprendieron mucho por su madurez y personalidad. Casadó ha sido mi capitán durante tres años, uno en el Juvenil A y dos en el B y siempre digo que se merece todo lo bueno que le pase. Es un capitán que vive por y para el club. Es un culé que lo hace todo para el equipo. La irrupción de Gerard Martín fue impactante ya que llegó con nostros del Cornellà y luego lo ves rendir a un alto nivel en la Champions en el campo del Inter. Esto es lo más importante de La Masia. Tienen un gran sentimiento culé, tienen el ADN Barça en el estilo de juego y luego tienen un hambre increíble. No me quiero olvidar por ejemplo de Fermín. Que no pare esto..."

Albert Sánchez continuó en el Barça tras el cambio de entrenador del filial. / FCB

P: De los que todavía no se han consolidado, ¿quién crees que puede triunfar en el primer equipo?

R: "Muchas veces depende del espacio que haya en el primer equipo. Por ejemplo, creo que Jofre Torrents es un lateral izquierdo con perfil Barça pero en su sitio hay dos jugadores cde mucho nivel y jóvenes como Balde y Gerard . Allí puede tener un tapón o su explosión en el primer equipo puede ser más tardía. Dro me parece un jugador diferentes. Es un jugador modelo Barça. Para jugar entre líneas Dro está siempre bien perfilado, tiene una conducción muy fina y ve pases que no vemos ni nostros viendo un partido por televisión. La verdad es que Dro me ha sorprendido que ya esté jugando. Pensaba que tendría un proceso más lento como tuvo por ejemplo en su día Iniesta pero ya está allí. Xavi Espart es un lateral moderno que se mete por dentro y puede jugar por dentro. Espart tiene muy buen pie, un lateral de los de ahora. de Toni destaco su zurda exquisita y su gran capacidad goleadora pese a no ser un delantero puro. El curso pasado Toni fue el máximo realizador del filial y su carácter es muy competitivo. La verdad es que son muy jóvenes y aunque sean muy buenos tienen que tener mucha paciencia. No es normal estar en el primer equipo con 17 años.

Albert Sánchez es muy didáctico en las ruedas de prensa / USL Dunkerque

P: ¿Qué central crees que puede ganarse un hueco en el primer equipo?

Al margen de Cubarsí que es un central de categoría mundial quiero destacar a Álvaro Cortés que tuvo el pasado curso una evolución muy positiva. Él había estado cedido en la Damm y acabó siendo internacional sub-20. Es un central zurdo con muy buena salida de balón en corto y en largo. Me parece un central muy completo y con mucho recorrido. Alexis olmedo y Cuenca son dos centrales parecidos. Los dos son muy finos con una salida de balón muy limpia y muy rápidos en espacios cortos. Ambos tienen margen de mejora en los duelos defensivos en contextos de espacios abiertos, una situación que te encuentras en el Barça. Los dos son muy jóvenes. Ahora mismo el que veo más preparado para dar rendimiento a corto plazo. Cuenca y Olmedo son dos centrales muy perfil Barça que necesitan esta temporada seguir madurando y competir con el Barça Atlètic y dar ese pasito adelante en los duelos".

"Dro es un jugador modelo Barça. Ve pases que nostros no somos capaces de ver ni en la televisión" Albert Sánchez — Entrenador Dunkerque

P: ¿Te gustaría volver algún día al Barça?

R: "La decisión no fue fácil. Cuando dejé de ser entrenador del filial continué en el club trabajando en la coordinación del fútbol base y aún podría estar allí pero me siento entrenador y quise aprovechar esta oportunidad. El barça es un gran escaparate y pese a que los resultados no fueron tan positivos como queríamos estoy muy orgulloso de haber entrenado al filial. Está claro que algún día me ecantaría volver al Barça ya que es mi club, mi familia está allí y yo soy culé".

Albert Sánchez ejerció de segundo de Óscar López y Márquez antes de saltar a ser el entrenador del Barça Atlètic / Dani Barbeito

P: ¿Cómo crees que será la temporada del Barça Atlètic y del primer equipo del Barça?

Estoy convencido de que el Barça Atlètic va a ascender. No tengo ninguna duda. Pese a que llevan tres partidos sin ganar veo una buena dinámica de juego, tienen mucho talento arriba y aunque la temporada es larga creo que van a ascender. Respecto al primer equipo creo que puede ser nuestro año en la Champions. Las lesiones han catigado al equipo pero cuando se recuperen a los jugadores lo veo como un firme candidato a la Champions y ojalá sea este el año".