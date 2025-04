¿Qué pasará ahora con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor?

El duro comunicado de LaLiga especificando que el Barça no tiene 'fair-play' para inscribir jugadores por no aceptar la palanca de venta de palcos VIP formalizada en el mes de enero es un torpedo en toda regla a la capacidad operativa del club. Tendrá consecuencias a largo plazo, pero ahora todo se centra en saber si Dani Olmo y Pau Víctor podrán mantenerse inscritos hasta final de temporada, ya que el CSD autorizó su inscripción de forma cautelar. El CSD emitirá un dictamen definitivo en cuestión de horas -podría ser este jueves- en el que se aclarará la situación. Y en el Barça confían totalmente en que los dos futbolistas puedan continuar compitiendo, al menos, hasta el 30 de junio.

LaLiga no da por válida la operación de la venta de palcos VIP con un ingreso final de 100 millones de euros. El club blaugrana acreditó el ingreso de 58 millones de euros abonados a principios de año por dos socios extranjeros, pero la nueva auditoria de la entidad blaugrana consideran que no se puede computar todo este ingreso en este ejercicio ya que es una venta de activos a largo plazo. Este apunte contable haría que el Barça dejase de estar en la norma del 1-1, por lo que no tendría margen para inscribir.

Pese a todo, el CSD en su argumentación al conceder la cautelar para que los dos futbolistas pudieran jugar en el Barça hizo hincapié en el derecho de Olmo y Pau Víctor a ejercer su profesión y es probable que mantenga sus argumentos. También aceptó que la Comisión de Seguimiento del convenio de coordinación RFEF-LaLiga, que invalidó estas inscripciones, no tenía potestad para actuar en este caso. En el Barça confían totalmente en que se mantengan los argumentos iniciales en una decisión salomónica que podría pasar por mantener la ficha de los dos jugadores hasta el 30 de junio y, luego, iniciar un nuevo proceso de inscripción cuando se abra el mercado de fichajes el próximo 1 de julio. Deberá prevalecer el derecho al trabajo de los futbolistas que, si ahora se quedaran sin ficha, no podrían jugar en ningún club.

Es decir, que el Barça podría ganar margen de tiempo para encontrar soluciones e inscribir a estos dos futbolistas mientras que Pau Víctor y Dani Olmo no perderían sus derechos para poder seguir en competición. El hecho de retirar la ficha en mitad de una competición sería inaudito y podría sentar un precedente peligroso adulterando una competición en marcha. Eso sí, el club blaugrana tendrá muchísimos problemas para lograr la inscripción, sobre todo de Olmo, si no logra generar ingresos que ayuden a subir su margen salarial.

El embrollo es considerable y LaLiga ha presentado un duro alegato al CSD aunque son conscientes de que, difícilmente, el organismo deportivo se vaya a echar atrás tres meses después de su primer dictamen. Los dos jugadores vuelven a estar en el alambre, pese a que el Barça considera que fueron inscritos en tiempo y forma. Hay preocupación en el entorno de los dos futbolistas, pero el club blaugrana los ha tranquilizado en las últimas horas asegurando que podrán finalizar la temporada con total seguridad y que se está trabajando para que haya margen suficiente para que puedan ser reinscritos para la próxima temporada.