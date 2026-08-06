“El Madrid puede fichar a cinco Diomandes más, pero la pieza que le falta es Rodri”

El mercado se ha acelerado en clave Barça. El fichaje de Rodri se está calentando y el jugador podría terminar vistiendo de blaugrana después de haber estado muy cerca del Real Madrid. Mientras tanto, el delantero centro sigue sin llegar y el club estudia sus próximos movimientos para reforzar la plantilla. ¿Qué opciones reales tiene el Barça de fichar a Rodri? ¿Qué está frenando la llegada del ‘9’? ¿Qué otros nombres pueden irrumpir en el mercado?

David Bernabeu ha dado detalles de toda la actualidad del Barça en un directo de casi 2 horas que encontrarás acompañando esta noticia.