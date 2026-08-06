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“El Madrid puede fichar a cinco Diomandes más, pero la pieza que le falta es Rodri”

David Bernabeu respondió vuestras preguntas sobre el 'mercato' del Barça, más caliente que nunca

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El mercado se ha acelerado en clave Barça. El fichaje de Rodri se está calentando y el jugador podría terminar vistiendo de blaugrana después de haber estado muy cerca del Real Madrid. Mientras tanto, el delantero centro sigue sin llegar y el club estudia sus próximos movimientos para reforzar la plantilla. ¿Qué opciones reales tiene el Barça de fichar a Rodri? ¿Qué está frenando la llegada del ‘9’? ¿Qué otros nombres pueden irrumpir en el mercado?

David Bernabeu ha dado detalles de toda la actualidad del Barça en un directo de casi 2 horas que encontrarás acompañando esta noticia.

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  1. Mateu Alemany, a punto de darle un golpe de mercado al Barça
  2. Pedro Porro (26 años): 'Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo. Cuando salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos
  3. Bombazo: ¡El fichaje de Rodri por el Madrid, casi roto!
  4. Julián Álvarez tensará la cuerda para fichar por el Barça
  5. Lamine Yamal se suma a la 'operación Julián Álvarez'
  6. Edurne Pasabán (53 años): 'Soy del País Vasco, ahí todo el mundo sale a caminar y a disfrutar del entorno. Mis padres me llevaban desde pequeña a la montaña aunque ellos no son alpinistas, pero crecimos rodeados de montes
  7. Valdano no entiende la decisión de Mourinho: 'No tiene sentido, pero solo el club lo sabe
  8. Osimhen, ¿el delantero que puede desbloquear el fichaje de Julián Álvarez?

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