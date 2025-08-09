En Alemania siguen castigando con dureza al Barça por el contencioso mantenido con Marc André ter Stegen estas últimas semanas. Pese al acuerdo in extremis que ambas partes han alcanzado y que permite enterrar el expediente abierto y devolverle la capitanía, lo cierto es que las voces críticas del fútbol alemán siguen arremetiendo sin piedad contra la gestión realizada por el club azulgrana.

Al igual que en su día el sindicato de futbolistas español se alineó con la figura de Ter Stegen, en Alemania ha sucedido poco más o menos lo mismo. Apoyo incondicional hacia el internacional germano, aunque en este caso, además de alinearse con las tesis legales del meta teutón, se han incluido numerosas descalificaciones contra la gestión llevada a cabo por la directiva de Joan Laporta.

El exjugador y actual presidente del Sindicato Alemán de Jugadores, Carsten Ramelow, no se cortó un ápice al calificar lo que ha rodeado a la pugna mantenida por el Barça con Ter Stegen. "Lo que está pasando en el Barça es indigno", asegura en una entrevista concedida a Sport1.

Ramelow apela a la trayectoria de un Ter Stegen que ha sido un futbolista clave dentro y fuera del campo en la última década del FC Barcelona. "¿Qué imagen está dando el Barcelona al mundo exterior ahora? Me parece muy mala. Querer terminar así, me quedo sin palabras".

El máximo dirigente del sindicato alemán de futbolistas advierte sobre la tendencia a generalizar este tipo de actitudes. "Por desgracia, esta parece ser la tendencia actual en el fútbol. Está arruinando muchas cosas".

Por último, Ramelow llega a una conclusión simple a raíz del caso Ter Stegen. "No puede ser que un jugador solo sea interesante mientras vista la camiseta del club y rinda al máximo nivel".