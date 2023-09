¿Qué ha pasado con los taxis en el fútbol base?

"Estamos en época de recortes y no es normal que un niño de diez años viaje solo en una furgoneta de lujo", explica Enric Masip "A mí se me culpa de todo. También de haber puesto a Xepkin en La Masia. Es amigo mío, no tiene tres carreras, pero es un tío con criterio"

Se han producido cambios en La Masia este verano. El exjugador de la sección de balonmano del club, Andrei Xepkin, es el nuevo director en sustitución de Mike Puig. En una entrevista con SPORT, Enric Masip explica el cambio y la elección de su amigo así como la polémica generada con la desaparición de los taxis en el fútbol base.

¿Qué ha pasado en La Masia?

A mí, me culpan de todo. También de haber puesto a Xepkin. Claro que es amigo mío y me han preguntado por él. Lleva treinta años en el club, nueve en La Masia. No tiene tres carreras, pero es una buena persona, trabajador, un tío con criterio. Pueden decir que en La Masia debe haber un economista. Yo creo que debe haber un deportista, que sepa tratar a los deportistas.

¿Y con los taxis?

Tiene una explicación lógica, pero aquí todo el mundo ve solo las cosas negativas. Estamos en época de recortes y no es normal que niños de ocho o diez años vayan solos en una furgoneta de lujo como las que llevan los cantantes a los conciertos. Era increíble venir y ver 60 o 70 furgonetas o taxis privados. Lo que se ha hecho es reconducir esta situación. Ahora, habrá un autobús, una línea, que hará una ruta e irá parando por las localidades. Y habrá un padre, un abuelo, un tío que te llevará a entrenar. Como siempre. Venir a entrenar aquí es un lujo. Y si a un chico en concreto se le tiene que ir a buscar, pues se irá. También creo que esto es educarte en la cultura del esfuerzo, del sacrificio. Deberás hacer un poco más de sacrificio para jugar en el Barça, pero vestir esta camiseta no tiene precio.