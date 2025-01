¿Qué ha pasado con Rashford y el Manchester United?

Marcus Rashford tiene pie y medio fuera del Manchester United. Todo indica que así será porque entre el club inglés y el futbolista parece que está todo roto. Las declaraciones de todas las partes apuntan a ese destino y, aunque en el fútbol todo puede pasar, parece muy improbable que haya marcha atrás. Ahora solo faltaría saber su destino porque, desde que los caminos del United y de Rashford empezaron a separarse, ha sido ofrecido a varios clubs de referencia en Europa, uno de ellos el Barça.

Pero, ¿qué ha pasado entre el conjunto del que Marcus ha sido un fiel seguidor, canterano y defensor sin condiciones? El delantero se convirtió en una de las grandes esperanzas de cara al renacimiento de los mancunianos cuando, año a año, iba superando, desde los siete, todas las etapas del fútbol base de los 'Red Devils'. El mismo jugador se ha declarado fan absoluto del club.

Sin embargo, voces autorizadas del entorno del United se han despachado a gusto sobre el momento que está atravesando el futbolista, que tiene en Hansi Flick a su principal valedor en el Barça. Uno de ellos, Wayne Rooney, ha asegurado recientemente que "tiene que salir" y que incluso se lo ha dicho a él directamente. También Keane se ha quejado: "Debe estar avergonzado; si quieres irte, por lo menos entrena bien".

Chris Flanagan, periodista de 'FourFourTwo', asegura a SPORT que "solo las personas que ven a Marcus entrenar todos los días pueden saber exactamente cómo ha sido su comportamiento, pero algunos de los aficionados ya estaban frustrados desde hacía un tiempo con su falta de rendimiento constante". Y es que no se trata solo de disciplina, sino también de regularidad sobre el césped, algo que al jugador le ha faltado durante su carrera.

Wayne Rooney y Marcus Rashford en un partido del Manchester United. / EFE

Este redactor entiende también que lo ha tenido todo para convertirse en un ídolo absoluto en Old Trafford porque "cuando ha jugado bien y de manera regular ha sido adorado por los aficionados, lo sienten suyo", aunque eso ha ocurrido a veces "de forma brillante" y otras en las que "ha rendido muy por debajo de su potencial".

Ni Ten Hag ni Amorim

Ni Ten Hag, que lo desconvocó tras irse de fiesta horas antes de un entrenamiento previo a un encuentro de la FA Cup, ha sabido reconducir su situación, ni tampoco lo está logrando Rúben Amorim. El técnico portugués, harto de lo que ve del jugador durante los entrenamientos, no ha tenido problemas para denunciarlo públicamente, señalando sin tapujos al futbolista por su desidia a la hora de ejercitarse.

Cuando la llegada de Amorim, tras una etapa difícil junto a Ten Hag, parecía ideal para que resurgiera, "ha ocurrido todo lo contrario", señala Flanagan, que explica que "ha sido apartado totalmente del equipo". De los últimos once partidos no ha sido convocado en diez de ellos. Así las cosas, "Rashford necesita irse". Solo falta conocer su destino, algo que el United está negociando cuando quedan pocos días para el cierre del mercado. El Barça intenta satisfacer los deseos de su entrenador, aunque no parece que la operación sea sencilla porque el club necesita liberar masa salarial. Las últimas horas serán decisivas.