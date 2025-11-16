El pasado 'perico' de Guille y Toni Fernández

La rivalidad entre el Espanyol y el Barça tiene su punto álgido cuando se enfrentan los primeros equipos del club blanquiazul y del azulgrana, pero suele forjarse también en el fútbol base. Pese a ello, no es extraño ver a jugadores del cuadro perico que han vestido la camiseta del Barcelona o al revés. En el filial blaugrana hay dos futbolistas con pasado blanquiazul. Son Toni y Guille Fernández, que este domingo serán refuerzos de lujo para Juliano Belletti en un apasionante derbi de filiales.

Jaume Marcet analiza en ADN Masia el rol de Toni Fernández en el Barça esta temporada / SPORT

Dani Horcas, figura clave

Los primos de la Zona Franca ya brillaban en el benjamín del RCD Espanyol y no pasaron desapercibidos para un Dani Horcas, por aquel entonces (2018) entrenador del Alevín C del Barça. Aunque se quería traer a los dos, su estrategia fue negociar primero con el padre de Guille, pues el de Toni era más reacio en ese momento. En un reportaje para el 'Ara' en octubre de 2024, Horcas explicó que se fue en una panadería de Sant Cugat donde convenció al progenitor.

Pol Trsitán, en el juvenil del Barça / FCB

El 'ojo clínico' de Dani Horcas no iba nada mal encaminado, pues tanto Toni Fernández como Guillermo son dos de los futbolistas más talentosos del fútbol base azulgrana, hasta el punto de que están en dinámica del primer equipo que entrena Hansi Flick y en conversaciones para la renovación, pues ambos terminan contrato en 2026.

El camino inverso

En la plantilla del Espanyol B hay, por el otro lado, tres casos de futbolistas que proceden del fútbol base azulgrana. El meta Pol Tristán es quien llegó más tarde a la Dani Jarque, pues salió del club azulgrana en edad juvenil. Es el tercer portero del primer equipo, por lo que aún no se ha estrenado este año con el filial.

El extremo Pol Montesinos estuvo de azulgrana hasta infantiles y luego pasó al Cornellà hasta fichar este verano por el Espanyol B. Solo ha disputado un partido, hace dos semanas ante la UE Olot.

Pol Montesinos, en su etapa azulgrana / FCB

También el lateral Xavi Pleguezuelo estuvo hasta etapa infantil en el Barça y ha llegado este verano al Espanyol tras pasar por Damm, Málaga y Betis. Alterna titularidades con suplencias en el filial blanquiazul.