El pasado madridista de Marcos Alonso

El defensa del Barça se formó en La Fábrica y jugó 39 partidos con el Real Madrid Castilla Debutó en Primera con la camiseta blanca en El Sardinero en abril de 2010 sustituyendo a Higuaín

El día que el Barça presentó a Marcos Alonso, el presidente blaugrana, Joan Laporta, le dio la bienvenida: "Es un día muy especial. Marcos no solo tiene talento, sino que también da continuidad a una saga, su bisabuelo y su padre jugaron en el Barça". El jugador dio la razón al dirigente: "Estoy muy contento, es un sueño que tenía desde que mi padre me traía al Camp Nou. Estoy muy contento por eso y por llegar al equipo que triunfó mi padre". Sin embargo, el hoy lateral zurdo del Barça hubo un tiempo que defendía los colores del Real Madrid, su rival este domingo en el Santiago Bernabéu.

De hecho, Marcos Alonso Mendoza llegó a debutar en Primera División con la camiseta blanca. Fue el 4 de abril de 2010 ante el Racing de Santander, precisamente el club en el que su padre, Marcos Alonso Peña, había debutado como profesional. Eso sí, en su caso con la camiseta racinguista. "Fue muy especial porque fue en El Sardinero. Mi familia es de Santander. Mi abuelo y mi padre jugaron allí. Viví allí cuando mi padre era el entrenador del Racing. Y algunos familiares estaban en el campo. Mi abuelo no pudo porque ya estaba regular, pero seguro que disfrutó mucho. Fueron tres o cuatro minutos y entré por Higuaín", recordaba hace año y medio, en marzo de 2021, en una entrevista en 'El País'.

Marcos Alonso, abrazado a Canales en el Racing-Madrid de 2010 | EFE

Aquel no fue el único partido que el defensa blaugrana jugó con la camiseta del Real Madrid. Y es que Alonso creció como futbolista en La Fábrica tras pasar una época por la cantera del Atlético. El jugador fue creciendo de blanco hasta que llegó al Real Madrid Castilla, equipo con el que jugó 39 partidos en dos temporadas distintas en Segunda B. Su abuelo, Marcos Alonso Imaz, 'Marquitos', fue cinco veces campeón de Europa con el conjunto madridista, pero su padre hizo carrera en Racing, Atlético, Barça y Logroñés, así que escoger era difícil: "Yo era del Madrid, era el equipo donde jugaba", aseguraba en la misma entrevista antes de añadir que "también siempre era del equipo donde entrenaba mi padre".

Adiós a la Casa Blanca

Pero Marcos Alonso Mendoza decidió salir de Chamartín porque quería volar solo y con 19 años se fue al Bolton: "Quería jugar y crecer como futbolista, fue una decisión tan importante como necesaria. Estaba en el mejor club del mundo, era una pasada, pero con esa edad, entre el hambre que tenía y la poca paciencia, quería jugar donde fuera y decidimos salir. No me arrepiento", recuerda antes de jugar su primer clásico, ya con 30 años, este domingo en el Santiago Bernabéu y con la camiseta del Futbol Club Barcelona.

Su versión, políticamente correcta con las intenciones del Real Madrid, es algo opuesta a la de Alejandro Menéndez, que fue su técnico en el Castilla, aportó en una entrevista con SPORT: "Hace una gran segunda vuelta. Era el primer año de la segunda etapa de Florentino. Pero no sé por qué cuando acaba el año es traspasado. A finales de año se tuvo que operar y en ese momento, preparando la siguiente temporada, la cúpula decide traspasarlo. Una cosa rara porque era un jugador que entendíamos que iba a llegar seguro. Es un chico de familia futbolera, con una buena cultura, educado, centrado, con ese atrevimiento del jugador joven y muy fácil de llevar. Sumaba muchos valores para llegar y curiosamente le dieron salida.

Castigado con el Chelsea

El del domingo no será el primer partido que el defensa juegue de visitante en el estadio blanco, aunque espera que su último recuerdo quede borrado por una victoria blaugrana este fin de semana. La última vez que Marcos Alonso se vistió de corto en el Bernabéu fue la temporada pasada con el Chelsea. En abril de este mismo año, el futbolista marcó el 0-3 de los 'Blue', un resultado que prácticamente dejaba fuera a los madridistas de las semifinales de final de la Champions.

Las supuestas manos de Marcos Alonso en el Madrid-Chelsea de Champions | MOVISTAR

Sin embargo, el VAR intervino para señalar unas manos que, aún hoy, no existe imágenes que las refrenden. En todo caso, si las hubo fueron tan leves que no influyeron en el remate posterior. Era el partido de vuelta y en la ida no había jugado ni un solo minuto, igual que un año antes en el doble enfrentamiento de semifinales entre ambos conjuntos. Alonso vuelve al Bernabéu con la camiseta del Barça y no existe club en el mundo que mejor sepa cómo jugarle a los blancos en su casa.