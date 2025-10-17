El pasado culé de Arnau Martínez...con un final extraño

Arnau Martínez es todo un 'veterano' del Girona pese a sus escasos 22 años. El partido de este sábado (16:15h) en Montjuic será muy especial para un defensa que jugó durante seis años en el fútbol formativo blaugrana. En el Girona suma ya ocho campañas como rojiblanco. Llegó como cadete y su explosión fue impactante escalando de manera prodigiosa al primer equipo en un tiempo récord. Su ascensión exitosa en el Girona contrasta con su salida más que discutible del Barça.

Cinco años en el Fútbol-7 del Barça

Arnau Martínez llegó al fútbol base blaugrana procedente del Premià de Mar. Su primer equipo en la cantera barcelonista fue el prebenjamín que dirigía Óscar Hernández. En su primera temporada en el Barça ya coincidió con el gran nombre de la generación del 2003. Xavi Simons ya llamaba poderosamente la atención por su fútbol técnico y su peinado.

Arnau ya se ganó la confianza de los técnicos porque apuntaba maneras de defensa muy completo. Arnau era un central con buen toque y mucho carácter.

Arnau Martínez debutó en el Barça con el Prebenjamín / FCB

Pese a ser uno de los jugadores más bajitos de su generación, Arnau nunca tuvo problemas para ganar duelos e imponerse ante los delanteros rivales. Cuando otros lo hacían a partir de la superioridad física, Arnau destascaba por su intensidad y concentración máxima. Era habitual en la cantera blaugrana comentar que el jugador maresmense tenía detalles de Puyol por su espíritu competitivo.

Al central del Barça formado en La masia se le pide una salida limpia de balón y un carácter fuerte que le permita solucionar las emergencias que surgen en los partidos en forma de contragolpes veloces de los equipos rivales. Contar con Arnau era en este sentido un lujo ya que nadie como él lograba abortar las transiciones vertiginosas de los equipos contrarios.

Arnau Martímez coincidió con Xavi Simons / FCB

Arnau Martínez coincidió en el fútbol-7 del Barça con numerosos jugadores que han llegado a la élite. Además del citado Xavi Simons, en el Benjamín C el defensa premianense formaba parte de un equipo dirigido por Cristian Catena en el que sobresalían Ilaix Moriba y Alejandro Balde.

Ilaix era el pulmón y cerebro en el centro del campo mientras que Balde alternaba su rol como goleador con el de lateral izquierdo. Arnau siempre fue defensa, un zaguero muy especial que contagiaba pasión y oficio.

Arnau Martínez se formó en las categorías inferiores del Barça / Twitter

Las características que más asombraban de Arnau eran su habilidad para anticiparse a las jugadas e imponer un físico inferior al resto con una gran destreza. Así defendía bien y sumaba también muchos goles.

Su etapa de infantil fue complicada

El salto de fútbol-7 a fútbol-11 no fue sencillo para Arnau quién no pudo continuar con su formación en la cantera del Barça en la etapa cadete. Después de un paso por L'Hospitalet pasó al Girona donde quemó categorías a una velocidad de vértigo.

Arnau pasó de ser un descarte de La Masia a convertirse en un prodigio en la cantera gerundense. Muchos empezaron a preguntarse el porque de las razones de su no continuidad en el fútbol formativo blaugrana.

El capitán Xavi Simons hace el grito antes de empezar un partido en el MIC / MIC

Los primeros indicios hacían pensar en que su crecimiento físico tardío pudo ser la causa de su sorprendente baja pero muchos técnicos no entendieron una decisión del club con más sombras que luces. Se priorizó contar con otros jugadores que además de rendir menos en la categoría infantil era evidente que su proyección era muy limitada.

Arnau Martínez observa el chut de Marc Pelaz / Marc casanovas

La evolución de los jugadores en las etapas infantil-cadete son muy difíciles de pronosticar cuando Arnau Martínez fue descartado por el Barça pocos entendieron que el club blaugrana se se deshiciera de uno de sus defensas más prometedores.

La apuesta por jugadores de menor proyección supuso una sorpresa difícil de justificar para los que conocían la trayectoria y potencial de Arnau Martínez.

Del Hospi al Girona

El golpe psicológico para Arnau Martínez fue complicado pero el paso atrás que dio al incorporarse al CE L'Hospitalet le ayudó a reinventarse y crecer en lo emocional. La apuesta del Girona por él potenció la autoestima de un jugador con grandes cualidades técnicas pero que siempre ha destacado por su fortaleza mental y liderazgo.

Arnau Martínez junto a Míchel, técnico del Girona / Girona

En el primer equipo del Girona, Arnau suma ya su sexta temporada. Cuando ascendió al primer equipo con 17 años el de Premià no tuvo problemas para mostrar su madurez en una liga tan competitiva como la Segunda A y en estas últimas temporadas ha vivido de todo con Míchel como técnico.

Francisco fue quién le dio la oportunidad de debutar pero con el técnico madrileño, Arnau ha crecido y se ha convertido en una pieza clave del conjunto de Montilivi.

Consolidado en Montilivi

Arnau ya no es aquel central que destacaba por su clase y garra en La Masia, ahora se ha convertido en un '2' muy completo que aporta intensidad, contundencia y calidad a todas sus acciones. Su proyección inmensa provocó que se hablara hace un par de temporadas de que el Barça lo quisiera repescar pero después de ello Arnau sufrió un bajón en el rendimiento que poco a poco está dejando atrás.

Arnau Martínez celebrando con el Girona / EFE

Del Girona del curso 2020-21 en el que Arnau debutó, solo se mantiene el portero Juan Carlos, actualmente lesionado, pero el recorrido de Arnau todavía es prometedor. Contra el Barça ha jugado cuatro partidos y nunca ha podido ganar y solo ha podido rascar un empate.

Aunque su formación en el Barça no fue lo completa que él esperaba, el de Premià nunca olvidará sus inicios como blaugrana aunque en el Lluís Companys luchará como siempre al 200% para perseguir la victoria de su equipo. Más de uno cuando lo vea correr la banda todavía se preguntará las razones de su descarte cuando era infantil. Cosas del fútbol...