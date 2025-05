¿Qué ha pasado en Cornellà? Explicación del aficionado que paró el partido

Cristian García Martín, aficionado del Espanyol, admitió que fue el causante del parón durante la primera parte del partido entre el Espanyol y el Barcelona, correspondiente a la antepenúltima jornada de Liga. A los micrófonos de la Cadena Cope, Cristian García comentó todo lo que pasó. Con pelos y señales:

"'Suspensión, suspensión' cantaba la grada al inicio del partido y en un lance del juego Joan García se acercó a nuestra zona. "¿Que pasa, que pasa?" preguntó el portero. Y yo salté una de las vallas del campo. No entré en el campo pero seguramente me equivoqué al acercarme tanto a Joan García. Le conté que ha habido un atropellamiento masivo en el que hay heridos fuera del estadio. Esto no se puede jugar", le dije.

Atropello múltiple en los aledaños del RCDE Stadium / X

El aficionado siguió contando: "Entonces es cuando el árbitro se acercó y me vinieron a buscar la policía y me echaron del campo. Me va a caer una multa de 3.000 euros, pero no me arrepiento. Es una vergüenza que se tenga que jugar este encuentro cuando paran muchos por un ataque de ansiedad de algún aficionado en la grada. Que no se pare este partido me da vergüenza. El hecho es muy grave para que se juege un partido de primera division en España", indicó.

Los aficionados españolistas ubicados en la zona fueron desalojando sus asientos a medida que avanzaba la primera parte hasta dejarla semivacía, sin aficionados ni banderas del Espanyol en señal de protesta de la afición local por tener que jugar un partido que debió, entienden, ser suspendido hasta otro día