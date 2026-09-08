El pasado menos conocido de Mika Mármol en La Masia: así creció el defensa del Feyenoord con raíces culés

El Feyenoord visitará por segunda vez en su historia el Camp Nou en partido oficial. Lejos queda aquel 5 de noviembre de 1974 cuando Rexach anotó tres goles y clasificó a los blaugranas para los cuartos de la Copa de Europa.

El conjunto de Rotterdam cuenta con dos exbarcelonistas en sus filas. El entrenador Gio Van Bronckhorst fue un notable lateral zurdo en la época de Rijkaard mientras que el jugador que ocupa esta posición en el Feyenoord es un canterano del Barça.

Mika Mármol, de 25 años, formó parte del primer prebenjamín de la historia del Barça. Hasta la temporada 2008-09 el equipo más pequeño de la cantera blaugrana era el Benjamín B pero entonces el club amplió el fútbol-7 para iniciar la formación con prebenjamines de segundo año.

Mika Mármol en su etapa en el fútbol-7 del Barça / Archivo

Aquel primer prebenjamín del Barça dirigido por Jordi Puig contaba con Adrià Altimira y Mika Mármol como principales referencias. Adri era un delantero muy intenso mientras que Mika ejercía de lateral izquierdo.

De talla pequeña pero ya con mucho talento en el golpeo de balón, aquel Mika Mármol marcaba goles con facilidad gracias a chuts repletos de fuerza y calidad. Además Mika sabía centrar con mucha precisión y jugaba con mucho criterio.

En el fútbol-7 del Barça Mika siguió destacando pero su físico no le acompañaba y tras ser descartado tuvo que buscarse la vida en otras canteras.

El Jabac y la Damm fueron algunos de los equipos en los que creció hasta volver a cruzarse el Barça en su destino.

Mika Mármol en su segunda etapa en el Barça / FCB

En la temporada 2017-18 Mika volvió a La Masia para formar parte del Juvenil B. Su físico había evolucionado y le permitía ser un jugador más competitivo. Eso sí, la esencia de Mika Mármol no había cambiado.

Su pie izquierdo seguía siendo un guante y tanto Franc Artiga como García Pimienta lograron potenciarlo hasta convertirse en un central izquierdo perfecto para el juego del Barça.

Mika Mármol durante el partido del Barça B frente al Alcoyano / Javi Ferrándiz

Con 18 años Pimi lo hizo debutar con el filial en un partido contra el Orihuela. Las dos temporadas siguientes realizó dos campañas notables en el Barça B y llegó a ser convocado en dos ocasiones por Xavi Hernández.

Mármol es de Terrassa igual que el entonces entrenador barcelonista que le dio la oportunidad de estrenarse en un partido contra el Getafe. Fue un insípido 0-0 y Mika solo sumó un minuto pero le sirvió para conseguir su sueño de jugar en el Barça en un partido oficial.

Mika Mármol debutó con el primer equipo el 15 de mayo de 2022 (Getafe-Barça) / FCB / SPORT

A partir de aquí su trayectoria profesional es más conocida y ascendente. El Andorra de Eder Sarabia y la UD Las Palmas han sido sus destinos en los que se ha consolidado como un central zurdo de gran clase para sacar el balón.

Mika ha sonado para clubs importantes como el Atlético o el propio Barça pero finalmente ha acabado recalando en los Países Bajos.

Jesé Rodríguez y Mika Mármol chocan sus manos tras el gol de la unión del Bichito ante el Castellón. / Jose Carlos Guerra

El Feyenoord de Gio Van Bronckhorst está siendo un gran desafío para el defensa formado en la cantera del Barça. Hasta ahora está siendo titular como lateral izquierdo aunque en un partido Gio lo ubicó como central.

Mika Mármol firmó por el club de Rotterdam / Feyenoord

En la línea de cuatro del equipo de Rotterdam el encargado de incorporarse al ataque es Givairo Read mientras que Mika cierra como defensa izquierdo en una línea de tres en la fase ofensiva.

Mika jugará en el Spotify Camp por primera vez ya que en sus dos anteriores partidos en el campo del Barça el escenario fue el Lluís Companys.

Mika Mármol, el perfil que necesitaba en el Girona / X

Seguro que en algún momento cuando le encare Lamine Yamal recordará sus inicios de blaugrana.

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Lamine, como Mika, se estrenó en el Prebenjamín del Barça. ¿Alguna cantera puede compararse a estos detalles? No la busquen porqué no existe.