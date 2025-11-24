El pasado 'blue' de Deco y Belletti

Chelsea y Barça disputarán este martes un auténtico partidazo de Champions League, con cuentas pendientes y mil y una historias. Son prácticamente una veintena los futbolistas que han vestido ambas camisetas, el último de ellos, el canterano azulgrana Marc Guiu. En esta lista encontramos nombres de la categoría de Ronaldinho, Samuel Eto'o, Pedro, Cesc Fàbregas o Marc Cucurella. Pero hay dos nombres que llaman la atención porque en la actualidad, trabajan en el FC Barcelona en distintas funciones. Uno, Deco, con la responsabilidad de la configuración de la plantilla desde su cargo como director deportivo, y el otro, Juliano Belletti, con la misión de facilitar el paso de los canteranos al primer equipo y de ascender al Barça Atlètic.

El director deportivo fue uno de los grandes protagonistas del día de la Asamblea de Compromisarios / El Chiringuito

Deco, el eterno deseo 'blue'

Deco recaló en el Chelsea la temporada 2008/2009 tras salir del FC Barcelona. Estuvo años antes, en 2004, muy cerca de hacer el camino inverso, pues la oferta 'blue' de 45 millones de euros era muy superior a la que podía ofrecer Sandro Rosell en el Barça (21 'kilos') por un centrocampista de enorme calidad técnica, llegada y visión de juego. Pero Deco fue fiel a su palabra con el club azulgrana y cumplió su promesa de fichar por el Barça cuando se quedó un año más en el Oporto para ganar (como así fue) la Champions League.

Deco salió del Barça en 2008 (tenía contrato hasta 2010) tras obtener vía libre del club azulgrana y acumularse las ofertas. "No me quieren y lo mejor es irse. No tiene que ser un drama ni se acaba el mundo", declaró en ese momento. Jugó 161 goles de blaugrana y marcó 20 goles para ganar entre 6 títulos, entre ellos, la Champions League de 2006 y dos Ligas.

Deco, en su etapa en el Chelsea / AP

El Chelsea finalmente pudo hacer realidad su deseo y pagó al Barça 10 millones de euros por Deco, que firmó por tres temporadas, aunque estuvo dos antes de volver a Brasil. En total, jugó 56 partidos, marcó 6 goles (dos en los dos primeros partidos de Premier), además de repartir 5 asistencias. Conquistó primero con Guus Hiddink y después, con Carlo Ancelotti, 4 títulos: 1 Premier League, 2 FA Cup y 1 Community Shield. Pero también tuvo problemas de lesiones y no logró tener continuidad.

Belleti y el consejo de Ancelotti

Un año antes que Deco, había dado el mismo paso Juliano Belletti, quien también fichó por el Chelsea tras jugar en el Barça. El brasileño fiue el héroe de la segunda Champions League del Barça, con el inolvidable gol al Arsenal en París, lo que le valió para seguir un año más como azulgrana, un premio merecido pero con escaso protagonismo.

El cuadro de Stamford Bridge pagó 5,5 millones de euros por un lateral diestro muy ofensivo, y a la vez, buenos conceptos defensivos. El Chelsea se convirtió en el segundo club de su carrera y casi jugó los mismos partidos que en el Barça (103 de azulgrana por 94 como 'blue'). De 'blue', marcó 5 goles y dio 6 asistencias.

Juliano Belletti celebra un gol con el Chelsea / EFE

Como coetáneo de Deco (compartieron 108 partidos juntos entre Barça y Chelsea), Belletti ganó los mismos títulos que su compañero y amigo con los londinenses. Tampoco logró ser un fijo y tuvo algunas lesiones que le impidieron más protagonismo.

Pero en su caso, sí fue muy decisiva la presencia de Carlo Ancelotti en su vida, pues como escribió el propio Belletti en 'The Coach Voice's' , fue el veterano técnico italiano, quian años después de coincidir, le motivó para emprender la carrera de entrenador.