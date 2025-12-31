El pasado blaugrana desconocido del perico Antoniu Roca

El derbi de este sábado tendrá a cinco jugadores que han vestido ambas camisetas.

Si los blaugranas Joan Garcia y Alejandro Balde jugaron en el Espanyol, en el conjunto blanquiazul Roberto Fernández, Javi Puado y Antoniu Roca pasaron por las categorías inferiores blaugranas.

Puado estuvo siete temporadas en la cantera barcelonista mientras que Roberto militó en el Barça B en la temporada 2022-23.

Antoniu Roca jugó dos temporadas en el fútbol-7 del Barça / Josep Maria Arolas

El caso de Antoniu Roca es punto y a parte. El de Martorell es un jugador del que es conocido su paso por los juveniles y equipo filial del Espanyol pero anteriormente tuvo un a etapa de cuatro años en La Masia.

Antoniu Roca fue fichado por el Barça en el verano del 2012. Los técnicos del club ya lo tenían visto de la Grama pero en su último año como benjamín llamó la atención por sus buenas actuaciones en el Badalona.

Antoniu Roca es el primer jugador empezando desde la izquierda / Javier Ferrándiz

Antoniu estaba realizando un tratamiento con hormonas de crecimiento parecido al de Messi una década antes. Su escasa estatura no escondía unas características interesantes.

Los técnicos del Barça valoraron en Antoniu su velocidad, regate y capacidad para tomar buenas decisiones.

En sus dos años en categoría alevín, Roca alternó la demarcación de lateral derecho con la de delantero centro.

En su salto al fútbol-11 Antoniu se consolidó como un extremo que destacaba en ambas bandas.

Antoniu Roca jugaba de extremo en la cantera del Barça / Javier Ferrándiz

Xavi Bravo y Óscar Jorquera, Marc Serra, Marcel Sans y Carles Martínez fueron sus principales entrenadores en las cuatro temporadas que vistió la camiseta blaugrana. ¿Qué sucedió en la primavera del 2016 cuando Antoniu abandonó el Barça? Hasta ahora se creía que el club blaugrana le había dado la baja ya que su destino fue fichar por un club como el Jabac Terrassa.

Antoniu Roca jugó cuatro años en el Barça / Javier Ferrándiz

Sport ha podido indagar en lo que ocurrió hace nueve años y medio y lo más sorprendente es que la decisión de no continuar en el Barça fue del propio Antoniu y de su familia.

El Barça valoraba su proyección y evolución y contaban con él para el Cadete B de la temporada 2016-17.

La sorpresa entre los técnicos blaugranas fue que el jugador y su familia prefirieron no continuar en la cantera del Barça. Este es un hecho inusual ya que los jugadores del fútbol base del Barça solo abandonan el club ante una oferta deportiva y económica superior al Barça. En este caso se rompió la regla y Antoniu Roca se fue del Barça sin que fuera decisión del club su baja.

Antoniu Roca fue blaugrana en las etapas de alevín e infantil / Javier Ferrándiz

Lo cierto es que Antoniu no fue un titular habitual del Infantil A y él no se sintió valorado y prefirió dar un paso al lado. El Barça, evidentemente, respetó la decisión del jugador que se incorporó al Jabac. Posteriormente fue captado por la Damm y en el 2019 el Espanyol lo incorporó a su Juvenil B.

Antoniu Roca debutó con el primer equipo espanyolista el 8 de septiembre del 2023 en el campo del Levante. El entrenador que lo hizo debutar en Segunda fue Luis García. Con el técnico asturiano jugó otro partido más pero su presencia más activa llegó con Manolo González.

Antoniu Roca: "Esto no para, cada fin de semana hay una final" / Javi Ferrándiz

El técnico gallego lo conocía del filial y le dio cuatro partidos más en un momento decisivo para luchar por el ascenso a Primera. La temporada pasada el de Martorell se consolidó en el primer equipo blanquiazul sumando 26 partidos.

Esta temporada la llegada de Dolan le ha restado presencia y apenas ha disputado seis partidos de liga y 81 minutos. Antoniu fue uno de los damnificados de la Copa del rey ya que fue titular en la dolorosa eliminación contra el Atlético Baleares.

Antoniu Roca y Jofre Carreras se lamentan ante el Alavés / EFE

Durante cuatro temporadas Antoniu Roca fue una joya de La Masia. Su decisión de dejar el Barça fue sorprendente pero en el Espanyol ha encontrado un buen club para crecer en la élite.

Veremos si Manolo González toca la tecla sentimental y le da minutos a Antoniu en el derbi. Motivación al de Martorell no le faltaría aunque en algún momento podría pasarle por la cabeza que hubiera pasado si su apuesta hubiera sido alargar al máximo su etapa de blaugrana.

Antoniu Roca, en un lance con el Espanyol. / LA PROVINCIA / DLP

Nunca sabremos que hubiera sucedido pero lo que ya conocemos es lo que pasó en su etapa de blaugrana.