¿Qué pasa con la salida de Ter Stegen del Barça?

Marc-Andé Ter Stegen vuelve a vivir una situación fuera de lo normal. El portero alemán, que sabe que no entra en los planes de Hansi Flick, está a la espera del OK final del Barça para viajar a Amsterdam e incorporarse a la disciplina del Ajax, pero sigue entrenándose con el equipo blaugrana. El portero ha dado el OK a la operación y tanto él como su entorno tienen claro que está todo absolutamente acordado y cerrado. ¿Y qué está pasando? El problema estaría ahora en concretar el pago final del Ajax hacia el Barça a nivel fiscal en una operación complicada ya que el conjunto holandés iría asumiendo más parte del salario del alemán en función de los partidos jugados, de su rendimiento y de los objetivos colectivos. Habrá entente final.

Tanto Barça como Ajax están compartiendo ya documentación para tenerlo todo perfilado en una cesión que tiene su dificultad financiera. El Ajax ya dejó claro desde un primer momento que no podía asumir el salario de Ter Stegen, pero que sí estaba dispuesto a hacer un esfuerzo. Al principio, poco, pero las cantidades irán subiendo a medida que vaya avanzando la temporada y el alemán vaya jugando como portero titular. Todo está acordado y el guardameta deseoso ya de tener el visto bueno para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros.

En Holanda aseguran que había cierta intranquilidad en el Ajax, pero fuentes cercanas al portero aseguran que su salida no debería correr ningún peligro una vez que todas las partes han llegado a un acuerdo y que todo pasa ahora por un proceso legal que se está demorando algo más de lo previsto. Esta semana debería solventarse todo y el alemán viajará a Amsterdam para pasar una exhaustiva revisión médica que de el OK final a su fichaje. Pese a todo, en el Ajax ya tienen todos los informes médicos y queda claro que Ter Stegen está ya apto totalmente para jugar desde el inicio de la temporada.

El objetivo del Barça es que Ter Stegen pueda jugar, se revalorice y en verano pueda darse una venta, ya sea al Ajax o a un tercer equipo. La idea es rescindir ya de forma definitiva el contrato, que es uno de los más altos de la plantilla tras su última renovación en el club blaugrana. Ter Stegen ha dado facilidades para que todo fuese hacia buen puerto y está ilusionado en formar parte del nuevo proyecto de Míchel en Holanda.