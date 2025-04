¿Qué pasa con Raphinha en el Barça?

El gran damnificado del virus FIFA en el Barça ha sido Raphinha. El jugador brasileño ha perdido protagonismo desde que regresó con la selección de Brasil y Hansi Flick ha decidido dosificarle ante un final de temporada que se prevé largo y complicado. A Raphinha, siempre muy competitivo, parece que no le está gustando demasiado este ostracismo tras ser uno de los jugadores más decisivos esta temporada y ya se le vio algo enfadado en el banquillo ante el Girona e irascible en el final del duelo ante el Betis, dónde tanto el entrenador como Ter Stegen tuvieron que pararle para evitar que se fuera a por uno de los miembros del cuerpo arbitral.

Flick tiene claro que no se casa con nadie y ha medido a la perfección los esfuerzos hasta ahora guste o no guste a los futbolistas. Pero el caso de Raphinha sorprende por la incidencia ofensiva que ha tenido el brasileño y por su ascendencia como capitán dentro y fuera de los terrenos de juego. Lewandowski también está descansando mucho, pero a Raphinha siempre se le ha visto fresco y ha evitado las lesiones este curso por lo que se hace extraño no verle en el once.

Raphinha está seriamente comprometido con el Barça y sus compañeros y, por ello, hizo todo lo posible por regresar cuanto antes de la concentración brasileña para estar disponible en el encuentro aplazado ante Osasuna. El futbolista salió de Buenos Aires justo acabar el encuentro ante Argentina y llegó a tiempo de jugar el partido, como Ronald Araujo, pero Flick consideró que su participación era un riesgo ya que llevaba tiempo sin ejercitarse con el equipo.

Sorprendió más su suplencia ante el Girona, supuestamente por el mismo motivo, e incluso que no saliera en la segunda mitad. Flick adujo en este momento alguna pequeña molestia aunque al futbolista se le vio con cara de pocos amigos en el banquillo de Montjuïc. El Barça solventó con solvencia el encuentro y el técnico sí que echó mano de Raphinha para pasar a la final de Copa. El carácter del brasileño sobre el Metropolitano ante el Atlético era necesario y se notó su presencia a pesar de que no marcó. Raphinha volvió a demostrar que es titular casi indiscutible en este equipo.

En el último partido, Flick volvió a prescindir de él para premiar a Ferrán Torres, que lleva una temporada excepcional como resvulsivo. El ex de Valencia y Manchester City ocupó el puesto del brasileño ante el Betis, aunque en esta ocasión no pudo marcar. Gavi fue el artífice del tanto blaugrana, mientras que Raphinha salió en la segunda parte para intentar lograr la victoria. Disputó un total de 34 minutos y poco pudo hacer ante la ordenada defensa de los verdiblancos.

El carácter y genio del brasileño le volvió a jugar una mala pasada en el final del choque. La frustración y el hecho de haber salido del once en demasiadas ocasiones estas últimas semanas le llevaron a tener un perqueño encontronazo con Flick y, sobre todo, con Ter Stegen, que intentaron evitar una posible sanción hacia Raphinha. En el pasado, el atacante blaugrana ya tuvo algunos desplantes con Xavi Hernández al ser sustituido en algunos encuentros motivado por su carácter competitivo. Flick ha hablado con él, aunque queda claro que el brasileño quiere volver a jugar sí o sí en el tramo decisivo de la temporada.

Habrá que ver si Raphinha vuelve al once ante el Borussia Dortmund o ya habrá caso Raphinha. Nadie puede dudar que ha sido una de las grandes claves del resurgir del equipo y sus números son de crack, con 27 goles y 20 asistencias en los 44 partidos oficiales que ha jugado esta temporada. Son estadísticas prácticamente de Balón de Oro en el caso de que el Barça consiga títulos importantes, por lo que se hace extraño no verle en el once en los últimos partidos.

Flick tiene sus normas y ya dejó claro que elige a los futbolistas que considera en mejor forma para cada partido. Ha sentado prácticamente a todos los titulares esta temporada, pero en teoría Raphinha debería volver a jugarlo todo en este mes y medio final de competición. Lewandowski y Lamine parecen inamovibles y Ferrán volvería al banquillo ante el Dortmund para calmar al brasileño.