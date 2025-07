¿Qué pasa con Quim Junyent? Sin noticias de la pretemporada con Flick

Quim Junyent fue una de las sensaciones de la pasada temporada del FC Barcelona. Hansi Flick, recién aterrizado en el club azulgrana, pidió a una serie de canteranos ante las ausencias de varios jugadores del primer equipo (por la Eurocopa y la Copa América) y uno de los que más convenció fue Quim Junyent. Se lo llevó el alemán también a la gira por los Estados Unidos. Un año después, y pese a la gran temporada del de Balsareny, uno de los líderes del Juvenil A tricampeón con Juliano Belletti y destacado con la Rojita sub-19, no está, a día de hoy, en la lista de jugadores de La Masia que arrancarán el próximo 13 de julio con el primer equipo blaugrana.

Quim Junyent se encuentra de vacaciones tras el Europeo sub-19 en el que España alcanzó a la final y cayó 0-1 ante Países Bajos. Como muchos de sus compañeros, trata de desconectar pero con un ojo en el teléfono por si llega la llamada que tanta ilusión hace a los canteranos. En SPORT hemos ido informando de los 8 futbolistas que, en principio, arrancarán la pretemporada con el primer equipo (Landry Farré, Jofre Torrents, Jan Virgili, Dro, Juan Hernández, Ibrahim Diarra, Toni Fernández y Guille Fernández) y es cierto que no todos caben, incluso algunos han tenido que salir del club en busca de nuevas oportunidades , pero el caso de Quim Junyent es un poco más especial por su proyección, por su calidad y porque ya tuvo la experiencia y con buen resultado el año pasado.

Quim Junyent, centrocampista en el Barcelona Atlètic /

Mismo caso que Olmedo y Cuenca

Les ocurre también a Alexis Olmedo y Andrés Cuenca, que esperan, como Quim, volver a ser protagonistas con Flick. Podría pensarse que el hecho de que el Europeo sub-19 terminó el pasado 26 de junio puede ser impedimento para ya el día 13 estar con el primer equipo, pero lo cierto es que en la lista de 8 sí estarían confirmados Jofre Torrents y Jan Virgili, que como sus tres compañeros (y Tomi Marqués) disputaron a finales del mes pasado el campeonato celebrado en Rumanía.

Llegó hasta el Gamper pasado

En el caso de Quim Junyent, además, no solo arrancó los entrenamientos y se fue a la gira de la pretemporada pasada, sino que prolongó el sueño del primer equipo hasta el Trofeu Joan Gamper, en el que incluso tuvo unos pocos minutos cuando sustituyó a Marc Bernal. No así Cuenca, pues el central cordobés fue convocado, pero no sin la oportunidad de saltar al césped.

Quim Junyent celebra un gol en el Europeo sub-19 junto a Jan Virgili / RFEF

Quim Junyent, de 18 años y con relación contractual hasta 2026, está llamado a ser uno de los líderes del nuevo Barça Atlètic en Segunda RFEF. Juliano Belletti le tiene mucha confianza a este centrocampista con desequilibrio y gol (en el Europeo sub-19 firmó un hat-trick ante Montenegro) y sus actuaciones no solo deben relanzar al filial, sino volver a ponerle en la mira de Hansi Flick.