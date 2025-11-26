¿Qué pasa con Casadó?

Marc Casadó está desaparecido en combate. El centrocampista azulgrana no disputó ni un solo minuto en la derrota del Barça contra el Chelsea, e incluso Flick optó antes por alinear a Eric Garcia en esa demarcación por segundo encuentro consecutivo. El de Sant Pere de Vilamajor no ha podido recuperar el estatus de la temporada pasada, ni con las bajas de Pedri y Gavi, ni con la recuperación progresiva de Marc Bernal.

El futbolista de 22 años suma 591 minutos en lo que llevamos de curso, distribuidos en 13 partidos, siete de ellos como titular. Sin embargo, de esos duelos, Casadó solo acabó sobre el césped en tres, y en dos se marchó al banquillo al descanso. El centrocampista, que ha estado presente en las 18 convocatorias del FC Barcelona esta temporada, solo se perdió un partido por lesión: el choque contra el Celta donde iba a arrancar de inicio.

Los datos contrastan con los del curso pasado, cuando el futbolista catalán se hizo un hueco en la primera plantilla rindiendo a un gran nivel. Casadó, a estas alturas de campaña, sumaba 1305 minutos, 714 más que este año. Asimismo, de los 17 encuentros que disputó, arrancó como titular en 15 de ellos, de los cuales solo fue sustituido en cuatro.

Eric Garcia u Olmo, antes que Casadó en el centro del campo

Aunque las lesiones de Gavi y Pedri, más la vuelta progresiva de Bernal al grupo, le podían abrir las puertas del once para acompañar a Frenkie de Jong, Flick ha optado por dos planes distintos en los últimos compromisos. Contra el Athletic, partido en el que el neerlandés estaba sancionado, y ante el Chelsea, el técnico alemán decidió alinear a Eric Garcia en el centro del campo. El preparador germano, incluso, dio entrada a Christensen en la segunda parte para volver a situar al de Martorell en el doble pivote, mientras Casadó permanecía en el banquillo de Stamford Bridge.

Por otro lado, también contra el Athletic y ante el Celta, Flick alineó a Dani Olmo en esa función que suele acometer Pedri para escoltar a Eric y De Jong, respectivamente. El último partido como titular del vilamajorí fue contra el Club Brujas en Champions, el 5 de noviembre, donde quedó señalado por el entrenador. "No se trata de la última línea defensiva, sino también del centro del campo, donde hemos perdido muchos duelos. Lo estamos analizando y lo tenemos que mejorar", aseguró Flick tras el choque en Bélgica.

Casadó ha perdido protagonismo tras su irrupción el curso pasado. El centrocampista, en negociaciones con el FC Barcelona para prolongar su contrato dos años más, hasta 2030, ha perdido el sitio en los planes de Flick. Además, el regreso de Pedri y Gavi supondrá más competencia en ese puesto para el mediocentro catalán, relegado a un segundo plano esta temporada.