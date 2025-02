¿Qué pasa con Marc Casadó?

El protagonismo de Marc Casadó con el FC Barcelona se ha visto reducido en las últimas semanas. El canterano era indiscutible para Hansi Flick en la primera altura del centro del campo, tras la lesión de larga duración de Marc Bernal, pero Frenkie de Jong ha pasado por delante de él en el orden de prioridades del técnico alemán. Por primera vez esta temporada, el de La Masia encadena tres suplencias consecutivas, con un minutaje muy inferior al que estaba acostumbrado.

Anoche contra el Rayo Vallecano, Casadó fue el último cambio que ordenó Flick. Minutos residuales: saltó al césped en el 88' y sustituyó a Frenkie de Jong, precisamente, el futbolista que se ha adueñado de su plaza en la sala de máquinas. Las tres suplencias que encadena el canterano son las tres titularidades consecutivas que suma el neerlandés, algo inaudito en Frenkie en lo que llevamos de temporada.

Las salidas de Gündogan y Oriol Romeu, sumado a las lesiones de De Jong y Christensen y la no incorporación de un centrocampista en el mercado de fichajes estival, dejó un solar en el centro del campo. Flick apostó por La Masia y el elegido fue Marc Bernal. A pesar de ser menor de edad, se desenvolvió excelentemente con el primer equipo en su debut y se ganó a la afición, al vestuario y al cuerpo técnico. Sin embargo, el canterano en su tercer partido dijo adiós a la temporada: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo.

Marc Casadó ha irrumpido como un auténtico 'boom' en su primera temporada en la élite / EFE

De más...

A pesar de estar en plazos para firmar un fichaje, Flick dijo que la solución estaba en casa: Marc Casadó y Eric Garcia. El primero de ellos asumió el reto y ganó galones en el centro del campo. Era la extensión de Flick en el terreno de juego. Para muestra, cuando Szczesny fue expulsado en la final de la Supercopa, el técnico blaugrana llamó a Casadó para explicarle cuál sería la disposición táctica y el plan de partido para que lo comunicase al resto de sus compañeros sobre el césped.

Marc Casadó y diez más. Era inamovible. Sus exhibiciones contra el Bayern de Múnich, el Real Madrid y el Espanyol -entre otras- lo atestiguan. De hecho, su rendimiento le valió debutar con la selección española absoluta. Y eso que estuvo cerca de no seguir vistiendo de blaugrana esta temporada.

"Este verano acababa contrato y cuando hablé con el club del tema de la renovación, ellos me dijeron que Flick contaba conmigo, que me querían en la primera plantilla del Barca. Primero me quería ver en primera persona en la pretemporada, pero que lo que había visto de mí le gustaba y que confiaba en mí. Y a partir de ahí, mi idea fue la de quedarme en el club y demostrarle a él que podía ser un jugador válido para el primer equipo", recordaba en una entrevista concedida a 'Rac 1'.

Marc Casadó se ha ganado a Flick / Valentí Enrich

... a menos

Con el inicio del año, Frenkie de Jong ha ido ganando peso en las decisiones de Hansi Flick. Pero no ha sido algo inmediato. De hecho, no jugó ni un minuto en la final de la Supercopa contra el Real Madrid y el neerlandés se mostró algo contrariado en la celebración. No obstante, una de las medallas que se le deben conceder al técnico alemán es la de haber recuperado mentalmente al '21' culé. Algo que parecía imposible. A partir de ello, el tercer capitán del equipo ha ido adquiriendo más protagonismo en detrimento de Casadó.

Y ahí van los datos. Casadó tan solo ha sumado 84 minutos en los últimos cinco partidos: Rayo Vallecano (2'), Sevilla (0'), Valencia (26'), Alavés (46') y Atalanta (10'). En el otro lado de la balanza, De Jong ha participado en 383 minutos en estos mismos encuentros: Rayo Vallecano (88'), Sevilla (71'), Valencia (90'), Alavés (44') y Atalanta (90'). El canterano ha participado en 31 encuentros esta temporada, con una media de 70 minutos por partido; mientras que el neerlandés en 24 partidos tiene un promedio de 45 minutos por duelo.

Hansi ha ido equilibrando la balanza entre nuestros dos protagonistas aunque, evidentemente, el caso de ambos futbolistas irá fluctuando a lo largo de la temporada. Los dos serán importantes en el tramo más decisivo del curso, donde el Barça tratará de guanyar-se les garrofes. No obstante, con el neerlandés recuperado mental y futbolísticamente, Flick parece preferir la veteranía de Frenkie, como también apuesta por Szczesny en portería por delante de Iñaki Peña, Iñigo Martínez en el lugar de Araujo o, incluso, en la punta del ataque con Lewandowski.