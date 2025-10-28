¿Qué pasa con la línea del fuera de juego del Barça?

Es un hecho. Un hecho consumado al que se le unen las sensaciones. La línea adelantada del fuera de Hansi Flick que el curso pasado causó estragos no está rindiendo de la misma forma en la actual campaña. Una concatenación de factores que se unen para explicar por qué parece que últimamente casi cualquier ataque es capaz de generar cuatro, cinco, seis ocasiones claras por encuentro a los azulgranas. Y atacando al espacio que deja una línea que está lejos de la armonía que mostraba hace unos meses.

Lo injusto tal vez sea que los defensas se lleven la mayor parte de culpa. Para que la línea avanzada funcione es vital que la presión arriba sea efectiva y que el 'acordeón' por todas y cada una de las demarcaciones esté bien orquestado. El Clásico fue otra muesca más. Pero es que ya la semana anterior el Girona y en el Pizjuán el Sevilla dejaron a la vista muchas carencias defensivas de este Barça.

LISTÓN ALTÍSIMO

El listón de la pasada campaña estaba muy alto. Excepto un par de borrones, era una gozada ver desesperarse a los equipos contrarios (entre ellos el Madrid en varios clásicos) y caer una vez tras otra en las redes del fuera de juego. En el Bernabéu Mbappé, Vinicius y compañía se aprovecharon de esa debilidad para percutir, sobre todo la primera mitad. De ahí viene el 1-0 de Kylian entrando entre los centrales.

Flick conversa con Koundé en un entrenamiento reciente / Valentí Enrich

El analista de fútbol Fermín Suárez, que trabaja, entre otros, para la Cadena SER y Movistar, nos comparte su análisis de lo que está sucediendo sobre este fenómeno clave en la ideología Hansi y que no está fluyendo como debiera. "El hecho de que el Madrid caiga cinco veces en fuera de juego y en el último precedente de Liga del Bernabéu del año pasado cayera 12, tiene muchas derivadas y explica varias cosas".

El Barça no amenaza tanto con balón; dio 300 pases en la segunda mitad por 80 del Madrid y remató solo dos veces a puerta

"La primera, que hay un aprendizaje de los equipos rivales a la hora de abordar una línea defensiva tan alta del Barça. Y luego hay dos factores que en el Barça le están penalizando para no tener esa precisión quirúrjica a la hora de tirar la línea. Pienso que el Barça la sigue tirando bien, pero el riesgo cada vez es mayor por dos situaciones: la primera, que el Barça no amenaza tanto con balón y esto se vio claramente en el segundo tiempo. Tiene 300 pases completados por 80 del Madrid y solo crea dos ocasiones de gol. Le faltó mucho más colmillo. Si no hay un estrés para el rival, una capacidad para desordenarlo, es muy complicado que en el momento de defender sin balón vayas a estar tan bien", explica Suárez.

LAS BAJAS, DETERMINANTES

"El tema de tener el balón y amenazar te da estructura, te da distancias, te da posicionamiento, te da confianza, capacidad para apretar la pérdida, estructurarte mejor como bloque y marcar mejor la línea. Es imposible desligar lo que está pasando de las bajas. Simplemente, con Raphinha, con Gavi, con Olmo, con jugadores de este tipo tendrías mucho ganado. Luego hay otros jugadores que no están al 100% y se nota en las presiones", analiza Fermín sobre un hándicap importante a tener en cuenta.

Hansi Flick, en el Santiago Bernabéu antes del partido / Alfredo Martínez

"Ese es el segundo tema. El Barça no está presionando tan bien. Focalizamos mucho la presión en los extremos, pero igual de importantes son los laterales. Son los que tienen que hacer el gran recorrido para saltar sobre los otros laterales. Se vio que Koundé no está al 100% y que Balde tampoco lo está interpretando al 100% de forma óptima. Los saltos de presión el Barça este año no los hace con la misma agresividad ni celeridad, creo que como fruto de la cantidad de bajas que tiene", remata Suárez.