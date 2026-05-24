¿Qué pasa con Kounde? El Barça desmiente un distanciamiento

No pasó desapercibido el detalle de que Jules Kounde abandonara la cena de celebración del título de Liga el miércoles en Castelldefels el primero de todos y al poco de terminar los discursos. Al lateral francés se le ve más triste. En el club desmienten cualquier motivo de distanciamiento del jugador con el vestuario o con la entidad. Tampoco viajó a Valencia para cerrar la temporada, en un encuentro ya intrascendente para el Barcelona tras conquistar matemáticamente el campeonato semanas antes.

Y cuando le han preguntado, tanto a él como a su representante, insisten en que no quiere salir del Barcelona. Tiene todavía un contrato largo con el club, hasta el año 2030, tras renovar la temporada pasada y convertirse en una de las apuestas importantes de la entidad para el futuro. Sin embargo, en los últimos tiempos se le ha visto mucho más apagado tanto en su juego como, en general, en su rendimiento sobre el terreno de juego.

Su temporada ha sido bastante discreta y no ha mantenido la progresión que le llevó en años anteriores a ser un titular indiscutible de la plantilla e incluso el héroe de la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, marcando el gol definitivo en la prórroga. Aquella imagen de liderazgo y autoridad en el lateral derecho parece haber perdido fuerza con el paso de los meses.

Incluso ha perdido peso en la rotación del lateral derecho y en las últimas semanas ha visto cómo Eric Garcia e incluso Araujo han pasado por delante de él en las preferencias de Hansi Flick para determinados partidos importantes. Una situación que hace apenas unos meses parecía difícil de imaginar viendo la regularidad que había mostrado el francés desde su llegada al Barça.

Su nombre ha sonado con fuerza en la Premier League y, con la posible renovación definitiva de João Cancelo, sería una pieza importante para mover en el mercado si llegara una buena oferta. El club sigue valorando mucho sus condiciones, pero tampoco es ajeno al contexto económico actual y a las oportunidades que puedan aparecer este verano.

Incluso en Francia ya no es intocable para Didier Deschamps y será dura la competencia con Malo Gusto en la selección francesa. Eso sí, el próximo curso también aparece como una gran oportunidad para Kounde de reivindicarse, recuperar su mejor nivel y volver a sentirse importante tanto en el Barcelona como con Francia.