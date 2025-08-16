¿Qué pasa con la inscripción de Bardghji?

El asunto de las inscripciones en el FC Barcelona sigue marcando la actualidad en los despachos del club. Más allá de los ya confirmados Joan Garcia y Marcus Rashford, queda todavía un frente abierto con varios nombres y, entre ellos, uno que ha generado especial atención: Roony Bardghji, que no entró en la primera convocatoria oficial de la temporada ante el Mallorca.

El joven sueco, fichado este verano desde el Copenhague, figura en la web de la RFEF como jugador del Barça Atlètic en Segunda RFEF, un detalle que ha dado mucho que hablar en la previa del debut oficial del primer equipo por la ausencia del extremo en la lista para la expedición a Palma.

No obstante, Flick cuenta con Bardghji por las buenas sensaciones que ha dejado durante la pretemporada, con gol incluído en su debut contra el Vissel Kobe, y la intención a día de hoy de la dirección deportiva, sea con el dorsal que sea, es decir, del filial o del primer equipo como ha lucido en sus primeros cuatro partidos de culé (19), es que sume mucho rodaje en los entrenamientos y dinámica de los mayores como en este mes de preparación.

Aunque el hecho de formar parte del filial le permitiría, en la práctica, poder entrar en una convocatoria del primer equipo con ficha del filial, como sucedería, en caso de estar activo y listo para entrar en la lista, con Marc Bernal (todavía inscrito como jugador del 'B' a la espera de tener dorsal de los mayores como pactó en su renovación), lo cierto es que el caso del extremo es distinto al tratarse de un fichaje y no estar previamente registrado.

Su ausencia en Mallorca, por lo tanto, es un indicativo que su inscripción no está finalizada tampoco en clave filial, aunque no corre prisa ya que la competición oficial de los de Belletti no arranca hasta el 7 de septiembre ante el UE Porreres.

Resolución en bloques

Como apuntó el mismo Laporta en la previa del Mallorca, Deco sigue al frente de las gestiones con la patronal para inscribir a todos para la próxima jornada y el caso Bardghji se resolverá cuando el director deportivo cierre al resto de futbolistas pendientes como Szczesny y Gerard Martín, además de Bernal.

En caso de llegar con margen salarial y queden fichas libres para el primer equipo porque no se refuercen otras posiciones si finalmente se llega a la ansiada normalidad financiera con la 1:1 antes del cierre del mercado, será entonces cuando Flick y la dirección deportiva puedan optar finalmente por dale un hueco como jugador de pleno derecho de la primera plantilla si así lo creen conveniente. De momento, tocará esperar para verle debutar en partido oficial.