¿Qué pasa con la ficha de Bisiwu en el Barça?

El FC Barcelona ya ha hecho el acto de presentación de Jesse Bisiwu como nuevo jugador blaugrana. Tras varios días de negociaciones con el Club Brujas, el extremo belga firmó el pasado viernes un contrato hasta 2031 y este martes hizo la foto oficial de la firma junto a Joan Laporta en las oficinas del Spotify Camp Nou. Sin embargo, más allá de su puesta de largo, un detalle ha llamado la atención: Bisiwu ya figura como integrante del primer equipo en la web oficial del club. ¿Qué implica realmente?

Bisiwu junto a Deco, Joan Laporta y Rafa Yuste / FCB

La explicación va más allá de una simple actualización de la página web. La presencia del belga junto al resto de futbolistas de Hansi Flick responde al plan que el Barça ha diseñado para una de las grandes apuestas de futuro de la dirección deportiva. En el club consideran que, pese a tener solo 18 años y una experiencia limitada en el fútbol profesional, reúne las condiciones para integrarse desde el primer día en la dinámica del primer equipo.

Su velocidad, el desequilibrio en el uno contra uno y su capacidad para actuar en cualquiera de las posiciones del ataque convencieron tanto a Deco como al área deportiva. El Barça aceleró la operación tras su brillante irrupción con el Club Brujas, especialmente en la UEFA Youth League, y acabó cerrando un traspaso valorado en 8,5 millones de euros fijos más variables, una inversión que refleja la confianza depositada en una de las mayores promesas del fútbol belga.

Flick tendrá la última palabra

Pese a que su aparición en la web oficial ha generado expectación entre el barcelonismo, eso no significa que vaya a contar desde el inicio con ficha del primer equipo. De hecho, todavía no esá registrado como fichaje del primer equipo en LaLiga.

Página WEB del FC Barcelona / FC BARCELONA

Y es que, según ha podido saber SPORT, será Hansi Flick quien decida su rol definitivo una vez complete las primeras semanas de trabajo con la plantilla. Si el técnico alemán considera que está preparado para competir al máximo nivel, Bisiwu formará parte del primer equipo. En cambio, si entiende que necesita más tiempo para adaptarse y acumular minutos, arrancará la temporada con ficha del filial, aunque estará en la órbita del primer equipo siempre que las necesidades deportivas lo requieran.

Su presencia en la web oficial debe interpretarse, por tanto, como una muestra de la confianza que el club tiene depositada en él, más que como una confirmación administrativa. El Barça ve en Jesse Bisiwu un futbolista de enorme proyección y quiere que su crecimiento se produzca lo más cerca posible de la élite desde el primer día.