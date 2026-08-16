Polémica con la camiseta del Barça: ¿Qué pasa con las nuevas equipaciones?

Con las tres nuevas equipaciones de la temporada 2026-27 ya presentadas, el Barça sigue tirando de fondo armario ante la sorpresa del barcelonismo. La gent blaugrana no ha entendido la decisión del club de seguir utilizando la tercera camiseta del curso pasado, de color naranja, como hizo en el triangular de Údine y el partido ante el Basilea.

En SPORT, no obstante, os podemos contar los motivos que esgrimen desde el club blaugrana. La explicación está en una cuestión tan poco visible para el aficionado como importante a la hora de elegir qué equipación utilizar en cada partido. El Barça ha decidido guardarse el kit naranja como camiseta alternativa durante la temporada 2026-27 para evitar posibles conflictos cromáticos durante la temporada.

La decisión tiene que ver con los criterios que aplican los responsables de televisión, con el OK final siempre del colegiado del partido, a la hora de dar el visto bueno a las equipaciones que pueden utilizarse en cada encuentro. En determinados partidos, especialmente cuando el rival presenta colores que pueden generar problemas de diferenciación en pantalla, disponer de una cuarta vía permite al Barça evitar combinaciones que puedan resultar incómodas para la retransmisión, algo que ya ha sucedido en temporadas anteriores y que han obligado a tomar decisiones de última hora para salir del paso.

De esta manera, aunque la camiseta naranja ya no forma parte de las tres equipaciones principales presentadas para este curso, seguirá teniendo presencia en los partidos del primer equipo. El club la conserva precisamente como recurso alternativo y no descarta volver a recurrir a ella cuando las circunstancias lo hagan necesario.

Cierto es que en Basilea, el club podría haber usado la tercera para este curso, que regresa al verde menta de los años 90 recordando a esa mítica equipación del Barça de Ronaldo Nazario, pero se reserva su estreno para las próximas semanas.

Las equipaciones 26/27

La alternativa, no obstante, no robará el protagonismo a las equipaciones exclusivas de este año. Solo se han jugado tres partidos de pretemporada. La primera equipación, que se estrenó en Birmingham e Italia, mantiene la esencia blaugrana, aunque con una interpretación mucho más moderna, combinando hasta siete tonalidades diferentes de azul y granate, entre ellas el rojo cardinal y un granate más profundo.

La segunda vuelve a apostar por la ‘Mamba Collection’, en una colaboración estética con el universo de Kobe Bryant y una clara inspiración en los Lakers. El púrpura oscuro y el negro dominan una camiseta en la que los detalles dorados aportan el toque diferencial.

La tercera, por su parte, como decíamos, vuelve a esa equipación suplente de la 96-97. El diseño incorpora diferentes tonalidades de verde y detalles amarillos, mientras que el cuello recupera referencias azulgranas para mantener el vínculo con la identidad del club.