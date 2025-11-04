¿Qué pasa con Christensen?

Christensen cumple su cuarta temporada como futbolista del Barça, club al que llegó procedente del Chelsea sin mediar traspaso porque acababa contrato con los de Londres. Firmó cuatro años como blaugrana, así que el próximo 30 de junio, si no renueva, algo muy poco probable en este momento por las dudas que generan sus problemas, habrá terminado su etapa en Barcelona.

Esta temporada solo ha disputado siete partidos, tres de ellos los noventa minutos y el resto, entrando en la recta final. En total, 338 minutos, demasiado poco para considerarle una opción fiable con la que Flick pueda contar. El alemán confía muchísimo en el danés y le tiene una gran fe, pero el hecho de no poder contar con su presencia de forma regular supone un 'handicap' para el técnico. Cuando parecía, por ejemplo, que podría completar la lista de convocados para Brujas con el central, que se había entrenado con normalidad el lunes, este martes, durante los rondos, ha vuelto a abandonar la sesión.

Christensen se retiró del entrenamiento previo al Brujas - FC Barcelona / VALENTÍ ENRICH

Christensen es uno de los futbolistas más queridos en el vestuario por su bonhomía y su carácter afable, también por su absoluta profesionalidad. Sin embargo, los problemas que arrastra no le permiten rendir como quisiera sobre el césped y ayudar a sus compañeros de forma directa. Y es que los periodos de baja que acumula desde que llegó suponen un obstáculo en su desempeño como futbolista. El danés ha estado de baja un total de 333 días que seguirán creciendo a partir de hoy mismo.

De hecho, existe un dato que es revelador: desde que llegó al Barça, Andreas ha participado en un total de 89 partidos, mientras que se ha perdido hasta la fecha 75 que serán 76 tras su ausencia para disputar la Champions en Bélgica. Son varias las lesiones comunicadas por el club que le han apartado del equipo. La más larga, la irritación en el tendón de Aquiles por la que causó baja en la recta final de la temporada 23-24 durante 23 días y cuatro partidos (aquí se incluyen dos con Dinamarca). A ellos hay que sumar los 149 días y 34 partidos (deben restarse los correspondientes a los parones internacionales desde finales de agosto a principios de enero). En total, 38 partidos ausente. También por el mismo motivo.

Una larga duración que benefició a Olmo y Pau Víctor

El Barça aprovechó su baja de larga duración, validada por la Comisión Médica de LaLiga (con la excepción del doctor Jordi Ardèvol, asegurando que prefería no votar por su pasado durante dieciséis años en el Barça), para inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor al inicio de la temporada pasada, cuando ya se habían disputado dos partidos de Liga. La realidad, cuentan desde el club, es que sus problemas van más allá de lo físico, lo que obliga a extremar precauciones con él.

Christensen se retiró del entrenamiento tras iniciar los rondos / VALENTÍ ENRICH

Se ha perdido partidos como blaugrana por muchos motivos oficiales: esguince de tobillo, lesión muscular, molestias en el gemelo, problemas estomacales, la irritación en el tendón de Aquiles... Desde que llegó al Barça ha disputado un total de 89 partidos en tres temporadas y lo que va de esta. Un bagaje pobre que afecta directamente a su fiabilidad. Obviamente, en el club están preocupados porque, pese a sus esfuerzos para tratar de estar siempre a disposición, no acaba de salirse con la suya, lo que obliga a Flick contar con solo tres centrales.

Desde el vestuario, con el cuerpo técnico a la cabeza, y la dirección deportiva todo han sido facilidades para que Christensen pueda sentirse cómodo a todos los niveles para ejercer su profesión de futbolista, pero no todo depende del trabajo que se haga en el club. En las últimas horas, desde la televisión danesa, TV2 Sport, se ha asegurado que "tras ausentarse del entrenamiento, regresó poco después para continuar con la sesión y prepararse para el partido ante Celta tal y como estaba previsto, además de los partidos de Dinamarca" en el parón ante Bielorrusia y Escocia.