¿Qué pasa con Bardghji?

El Barça inició la pretemporada el pasado lunes y ese día Roony Bardghji se puso a las órdenes de Hansi Flick. El joven atacante sueco, sin embargo, sabe que el técnico alemán no cuenta con él para esta temporada. Así se lo comunicó al jugador, que ha visto también como el equipo se reforzaba con dos extremos: Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Sin duda, un mensaje de que lo mejor para él es buscar una salida.

De hecho, se esperaba que el internacional sueco, teniendo en cuenta que no iba a disputar el Mundial, resolviese su futuro antes del inicio del stage de pretemporada, pero, de momento, sigue entrenándose con el resto de compañeros a la espera de recibir una oferta que satisfaga tanto a él como al FC Barcelona, que preferiría traspasar a un jugador por el que pagó 2,5 millones de euros hace un año al Copenhague y que no ha acabado de dar el salto de calidad que se esperaba de él. Disputó 28 partidos la pasada temporada, marcó dos goles y repartió cuatro asistencias. Vivió a la sombra de Lamine Yamal, pero bien es cierto que, cuando el de Rocafonda cayó lesionado, el sueco tampoco lo aprovechó, decantándose el técnico por Rashford como reemplazo de Lamine.

Por Bardghji, según han apuntado varios medios alemanes, se ha interesado el Borussia Dortmund. Lo ha hecho mientras ambos clubes han estado negociando el traspaso de Adeyemi al Barça. El sueco podría ocupar en el equipo alemán la plaza que deja el nuevo jugador azulgrana en dos operaciones que serían independientes. También se ha relacionado su nombre a uno de los equipos que lograron la pasada temporada el ascenso a Primera División. Es el Deportivo de La Coruña, que pediría al Barça una cesión del extremo, aunque parece una opción poco probable. Además, hasta el representante del futbolista y también hasta la dirección deportiva azulgrana ha llegado el interés de algunos equipos de la Premier League y también de la Serie A y del campeonato francés. Importante, en este sentido, es el cartel que el sueco tiene en Inglaterra.

Pretendientes no le van a faltar a Bardghji, que deberá decidirse en los próximos días, pues la intención del Barça es la de ir dando salida a los jugadores con los que no cuenta Flick en las próximas semanas. Si puede ser, antes incluso del viaje a Inglaterra para realizar el stage de pretemporada. Eso sí, en ningún momento ni el entrenador ni la dirección deportiva presionarán al futbolista.

Tanto el jugador como el Barça estudiarán la mejor opción, aunque de inicio existe una importante discrepancia, pues mientras el club azulgrana es partidario de un traspaso con alguna cláusula que le permita recuperar al futbolista en caso de que explote, teniendo en cuenta que solo tiene 20 años, el futbolista es más partidario de una cesión para no quedar desligado definitivamente de un club en el que siempre había soñado jugar. Eso sí, lo que tiene claro es que lo mejor para él, precisamente por su juventud, es salir este verano para gozar de más oportunidades, sabiendo que en el Barça apenas las va a tener.