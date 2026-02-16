¿Qué pasa en el Barça Atlètic? 11 lesiones graves (de tres meses o más) esta temporada

Lo que está ocurriendo esta temporada con jugadores del Barça Atlètic es insostenible. En SPORT ya explicamos hace unas semanas de la plaga de lesiones entre el primer equipo y el filial azulgrana, un problema que lejos de frenarse se ha agravado, sobre todo en el caso del equipo que entrena Juliano Belletti. Los últimos en caer han sido Dani Rodríguez, que en el partido del pasado fin de semana ante el Barbastro sufrió una rotura parcial de cuádriceps, y Òscar Gistau, que ya había sido anteriormente intervenido del menisco y que ahora tiene que afrontar una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. En este caso, la lesión no se produjo con el Barça Atlètic, sino en el encuentro copero del Juvenil A contra la UD Las Palmas. También el lateral Joan Anaya, aunque en su caso, el tiempo de recuperación es de dos meses.

Pero afecta, al fin y al cabo, a la plantilla del filial y a un fútbol base que está pagando consecuencias muy caras. En el club, como no puede ser de otra manera, existe preocupación. Ya la temporada pasada hubo muchas más lesiones de las que se pueden considerar normales en un equipo y esta campaña se ha sobrepasado todo. Quizás también es hora de buscar causas, depurar responsabilidades y no pensar que todo es cuestión de mala suerte.

Y es que estamos hablando en una sola temporada (a la que todavía le quedan meses por delante) de 11 lesiones graves si consideramos con este adjetivo las que requieren un tiempo de recuperación de tres meses o más. Si las incluimos todas, también las enfermedades, nos vamos a 25 lesiones que afectan a 18 jugadores de la plantilla del filial azulgrana. Una barbaridad difícil de justificar.

¡Un once entero no está disponible!

Actualmente, hay 11 futbolistas del Barça Atlètic sin el alta médica por lesiones de todo tipo y gravedad, desde las molestias en la rodilla de Eder Aller a los cruzados con afectación de menisco de Sama Nomoko que le han hecho perder toda la temporada al extremo azulgrana. Son: Víctor Barberá, Alexis Olmedo, Ibrahim Diarra, Landry Farré, Sama Nomoko, Aziz Issah, Eder Aller, Roger Martínez, Dani Rodríguez, Òscar Gistau y Joan Anaya.

Pero lo peor son las lesiones que revisten gravedad, las que el futbolista se pasa en el dique seco de tres meses para arriba. Y en esta caso, ha llegado a haber hasta 11 lesiones en lo que llevamos de campaña. En 10 futbolistas distintos, pues Óscar Gistau ha tenido la mala suerte de repetir, aunque con lesiones diferentes.

Juliano Belletti: "Lo positivo es que había jugadores lesionados que están volviendo" / FC BARCELONA

En orden cronológico, estos son los lesionados que han sufrido o están sufriendo percances, a partir de los dos meses y tres semanas de baja, que fue el tiempo de recuperación de Alexis Olmedo.

. Víctor Barberá: Rotura en el recto anterior del muslo derecho sufrida en octubre. 5 meses de baja (lesión actual).

. Alexis Olmedo: Rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda. Sufrida en noviembre. 3-4 meses de baja (lesión actual).

. Ibrahim Diarra: Rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha (recaída). Sufrida en noviembre. 5 meses de baja (lesión actual).

. Landry Farré: Lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Sufrida en noviembre. 3-4 meses de baja (lesión actual).

. Xavi Espart: Lesión ligamento colateral interno rodilla derecha. Sufrida en noviembre. 2 meses y 3 semanas de baja.

. Sama Nomoko: Rotura ligamento cruzado de la rodilla derecha con lesión asociada al menisco. Sufrida en diciembre. 12 meses de baja (lesión actual).

. Óscar Ureña: Fractura de la clavícula derecha. Sufrida en diciembre. 3 meses de baja.

. Roger Martínez: Rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Sufrida en enero. Entre 5 y 6 meses de baja (lesión actual).

. Dani Rodríguez: Rotura parcial del tendón del cuádriceps de la pierna derecha. Sufrida en febrero. 3 meses de baja (lesión actual).

. Óscar Gistau: Rotura parcial menisco externo de la rodilla izquierda. Sufrida en octubre. 3 meses y medio de baja.

Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Sufrida en febrero. 3 meses de baja (lesión actual).