Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo

El Rayo de Iñigo Pérez partió al Barça de Hansi Flick. Los blaugranas se atascaron en el irregular verde del vetusto estadio de Vallecas y se van al parón de selecciones a dos puntos del Real Madrid, tras ceder el liderato en favor del conjunto de Xabi Alonso, que va escoltado en la tabla por el Athletic Club de Ernesto Valverde y Nico Williams, ambos con nueve puntos y un tres de tres.

El Barça afrontaba el tercer encuentro consecutivo como visitante decidido a mantenerse al frente de la tabla contra viento y marea; es decir, a pesar de la inestabilidad que vive el club debido a la falta de campo disponible para jugar dentro de dos semanas frente al Valencia y a los cantos de sirena que mantienen a Fermín López con la cabeza a medio camino entre Barcelona y Londres y una semana atrás obligaron a una campaña a favor de la continuidad de Marc Casadó.

Hansi no puede con todo

Parecía que Hansi Flick podía con todo y que, como ya hizo en el pasado curso, podía mantener el vestuario aislado del intenso ruido que rodea continuamente a la institución. Al final, el técnico alemán y sus jugadores se vieron superados por los problemas técnicos del VAR, por las deficiencias de Vallecas que no podía acoger a todo su staff, por el césped que parecía un campo de maniobras y por el bloqueo que muchos jugadores sufrieron en la noche vallecana.

Joan Garcia, lo mejor

La única nota positiva del tercer desplazamiento consecutivo de los azulgranas en LaLiga es que Joan Garcia demostró el acierto de su fichaje con una actuación decisiva: el conjunto catalán regresó a casa con un punto en el bolsillo por la espectacular actuación del guardameta que convirtió en oro el gol de Lamine Yamal. Ayer, el genio de Rocafonda únicamente pudo sacarse de la chistera un tanto de penalti y se acabó diluyendo, como el resto del equipo, ante el empuje de un Rayo Vallecano envalentonado ante el atasco barcelonista.

No es una catástrofe empatar en Vallecas, pues en las últimas cinco visitas el Barça ha cosechado un triunfo, dos empates y dos derrotas. Puede entrar en los planes de cualquier entrenador azulgrana hacer tablas allí.

Quizás deje un peor sabor de boca el hecho de que el equipo se dejara intimidar por el empuje de Isi y sus compañeros, y cediera el balón y la iniciativa a un modesto equipo que estuvo a punto de remontarle el encuentro con las armas que siempre esgrimen los equipos de Hansi Flick: presión, intensidad, posesión del balón...

El parón ha de servir para zanjar el ‘asunto Fermín’, conseguir un campo en el que jugar y recuperar la esencia del equipo.