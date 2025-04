Lo tenía clarísimo el vestuario. El de ayer era un partido incómodo en el que lo importante eran los tres puntos. No tanto el cómo, sino el qué. Triunfo clave para dormir a siete puntos del Madrid y meter presión máxima sobre el conjunto de Carlo Ancelotti.

Eric Garcia, que jugó de pivote y central, habló en zona mixta: “Creo que el míster ya nos había avisado. ellos han hecho muy bien su partido. En estos partidos lo que cuentan son los tres puntos. Si ganábamos metíamos mucha presión. En estos partidos se gana la liga”. Respecto al estado del equipo, comentó el de Martorell que “es un no parar. esperemos que lo de Balde no sea nada. Todos estamos enchufados, se ha visto con Gerard que ha entrado y ha estado muy bien”.

GERARD MARTÍN, CONTENTO

Habló el mencionado Gerard Martín también y afirmó que “he ido de menos a más. Creo que era un cambio grande pero me he adaptado y estoy mejor”. El lateral de Sant Andreu de la Barca ingresó al terreno de juego por la lesión de Balde. En SPORT ya comentamos que no tiene buena pinta (algo que corroboró Flick después) y que lo tiene complicado para la final de Copa del Rey. Martín está listo para el desafío.