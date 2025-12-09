¿Qué partidos le quedan al Barcelona en Champions? Calendario, rivales y fechas

El FC Barcelona se prepara para afrontar el tramo más decisivo de la fase liga de la Champions League. El compromiso ante el Eintracht de Frankfurt dará tramo a dos últimas jornadas en las que el conjunto azulgrana seguirá remando para intentar apurar sus escasas opciones de conseguir el billete directo hacia los octavos de final de la máxima competición europea.

A la espera de lo que suceda esta noche en el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana afronta el tramo más decisivo habiendo sumado 7 puntos de los 15 disputados. Este registro le relega provisionalmente hasta la 19ª posición de la clasificación, que da acceso al play-off, quedando a 4 puntos del top-8.

La situación del conjunto azulgrana no es precisamente idílica, mucho menos si no consigue darle la vuelta al marcador, pero las matemáticas dictan que aún hay opciones de acceder a la zona noble de la tabla. Estas, sin embargo, pasan por hacer los deberes en los dos próximos compromisos, en los que los de Hansi Flick parten como grandes favoritos sobre el papel.

La Champions League desaparecerá del calendario durante cerca de mes y medio, pero su regreso promete emociones fuertes. En un lapso de apenas una semana se disputarán las dos últimas jornadas de la fase liga, en las que el Barça visitará el feudo del Slavia Praga y recibirá al Copenhague.

El Slavia Praga será el próximo rival del Barça en la Champions League / AP

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona en Champions?

Slavia Praga - Barcelona (visitante): miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (CET)

Barcelona - Copenhague (local): miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET)

